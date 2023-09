Varšava plánuje vynaložiť na obranu viac ako 4 percentá HDP

Varšava 5. septembra (TASR) - Poľsko plánuje v roku 2024 vynaložiť na obranu viac ako štyri percentá svojho hrubého domáceho produktu (HDP) v reakcii na prebiehajúcu ruskú inváziu na Ukrajinu. V utorok to uviedol poľský prezident Andrzej Duda, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"V budúcom roku plánujeme na obranu venovať 137 miliárd zlotých (33 miliárd dolárov). To je viac ako štyri percentá nášho HDP," citovala agentúra PAP vyjadrenie prezidenta Dudu počas vojenského veľtrhu v poľských Kielciach.



"Keď vidíme nebezpečenstvo postávajúce za našou východnou hranicou... dobre vieme - história a skúsenosti nás to naučili -, že sa oplatí zaplatiť akúkoľvek cenu za to, aby Poľsko bolo slobodné, suverénne, nezávislé a aby Poliaci mohli žiť v bezpečí," vyhlásil poľský prezident.



Varšava sa zaviazala v tomto roku vynaložiť na obranu štyri percentá HDP. Avizované budúcoročné navýšenie predstavuje podľa AFP ešte vyšší nárast v porovnaní s tohtoročným plánom, ako aj so záväzkom vynaloženia dvoch percent na obranu, ktorý prijali členské štáty NATO.



Poľsko sa po vlaňajšom začiatku ruskej agresie voči Ukrajine stalo pevným spojencom Kyjeva. Varšava sa v súvislosti s vojnou na Ukrajine obáva aj možných provokácií zo strany susedného Bieloruska a s obavami sleduje aj aktivity žoldnierov z ruskej Vagnerovej skupiny operujúcich v Bielorusku.



Poľsko sa v súčasnosti snaží vybaviť svoju armádu modernými zbraňami a technikou, ktorú nakupuje aj zo Spojených štátov či Južnej Kórey.