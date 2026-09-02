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POPLACH VO VARŠAVE: Polícia zneškodnila balíky pripomínajúce bombu
Polícia podľa portálu Wirtualna Polska dostala oznámenie krátko pred 16.00 h po tom, ako mestská polícia našla na jednej z lavičiek balíky prepojené káblami.
Autor TASR
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Varšava 2. septembra (TASR) - Poľská polícia v stredu popoludní vo Varšave zneškodnila podozrivé balíky. Pri zásahu pyrotechnikov a hasičov uzavrela ulice a presmerovala autobusy. Policajti po niekoľkých hodinách oznámili, že balíky nepredstavovali nebezpečenstvo. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Polícia podľa portálu Wirtualna Polska dostala oznámenie krátko pred 16.00 h po tom, ako mestská polícia našla na jednej z lavičiek balíky prepojené káblami. Na miesto následne vyslali špecializovanú pyrotechnickú jednotku.
Tá ukončila zásah až pred 20.00 h. „Zistilo sa, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nájdené predmety sa ukázali byť batériami,“ povedal podľa TVN24 Jakub Gontarek z Varšavského policajného veliteľstva.
V Poľsku platí druhý stupeň teroristického ohrozenia, ktorý vláda zaviedla v roku 2022. Po útoku na železnicu v novembri 2025 ho zvýšila na tretí stupeň na železniciach spravovaných spoločnosťami PKP Polskie Linie Kolejowe a PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Polícia podľa portálu Wirtualna Polska dostala oznámenie krátko pred 16.00 h po tom, ako mestská polícia našla na jednej z lavičiek balíky prepojené káblami. Na miesto následne vyslali špecializovanú pyrotechnickú jednotku.
Tá ukončila zásah až pred 20.00 h. „Zistilo sa, že nehrozí žiadne nebezpečenstvo. Nájdené predmety sa ukázali byť batériami,“ povedal podľa TVN24 Jakub Gontarek z Varšavského policajného veliteľstva.
V Poľsku platí druhý stupeň teroristického ohrozenia, ktorý vláda zaviedla v roku 2022. Po útoku na železnicu v novembri 2025 ho zvýšila na tretí stupeň na železniciach spravovaných spoločnosťami PKP Polskie Linie Kolejowe a PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)