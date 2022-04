Varšava poskytne Ukrajincom komplex, ktorý vlastnilo Rusko

Varšava 11. apríla (TASR) - Komplex budov vo Varšave, ktorý vlastnila ruská diplomatická misia, bude daný do užívania ukrajinským utečencom. Oznámil to v pondelok starosta poľskej metropoly Rafal Trzaskowski. TASR o tom informuje na základe správ agentúr PAP, AFP a AP.



Trzaskowski pre novinárov uviedol, že Varšava v pondelok ráno opäť prevzala do svojho vlastníctva komplex budov, ktorý miestni nazývajú tiež "špionážovo".



"Berieme si späť takzvané špionážovo, ktoré chceme dať našim ukrajinským hosťom... Som rád, že takýmto symbolickým spôsobom môžeme ukázať, že Varšava pomáha našim ukrajinským priateľom," uviedol Trzaskowski.



Do budov Trzaskowski v pondelok vstúpil spolu so súdnym vykonávateľom a ukrajinským veľvyslancom v Poľsku Andrijom Deščiciom. Na miesto dorazil i ruský diplomat, ktorý protestoval proti zhabaniu komplexu budov.



V desaťposchodovom komplexe budov, ktoré v 70. rokoch minulého storočia postavila ruská ambasáda, sa nachádzajú desiatky bytov. Tie v minulosti obývali sovietski diplomati. Budovy sú však od 90. rokov minulého storočia v podstate neobývané a boli predmetom sporu medzi Poľskom a Ruskom – obe tieto krajiny si budovy privlastňujú.



Budovy boli totiž postavené na základe dohody o výmene pozemkov, ktorá umožnila Moskve získať do vlastníctva deväť budov vo Varšave. Sovietska strana mala na oplátku Poľsku poskytnúť niečo ekvivalentné v Moskve, čo sa však nikdy nestalo. V roku 2008 preto Varšava vypovedala zmluvu o výmene pozemkov a požadovala návrat budov do svojho vlastníctva.



Poľský súd v roku 2016 nariadil Rusku, aby požiadavke Varšavy vyhovelo, a nariadil mu zaplatiť Poľsku kompenzáciu vo výške 7,8 milióna zlotých za využívanie pozemku. Moskva však odmietla nariadenie splniť.



Ukrajinský veľvyslanec v Poľsku Deščicia uviedol, že budovy "isto poslúžia Ukrajine a Ukrajincom".



"Môže tam byť škola alebo možno škôlka či byty... Chceme to však spraviť legálne, nie ako Rusi," uviedol Deščicia s tým, že Ukrajinci nebudú budovy obývať, pokiaľ sa neukončia všetky právne procedúry.