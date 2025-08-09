< sekcia Zahraničie
Varšava potvrdila podporu pre Bielorusov päť rokov po sporných voľbách
Protesty spred piatich rokov boli najväčšími v histórii Bieloruska a bezpečnostné orgány proti nim násilne zakročili, pričom hromadne zatýkali demonštrantov.
Autor TASR
Varšava 9. augusta (TASR) – Poľské ministerstvo zahraničných vecí v sobotu uviedlo, že podporuje „všetkých bieloruských občanov“. Vyhlásenie zverejnilo pri príležitosti piateho výročia prezidentských volieb v Bielorusku, po ktorých nasledovali veľké protivládne protesty. Informovala o tom agentúra PAP, píše TASR.
„Na výročie prezidentských volieb uskutočnených 9. augusta 2020 Poľsko v duchu zásad slobody a solidarity potvrdzuje svoju podporu pre všetkých bieloruských občanov usilujúcich sa o obnovenie právneho štátu, demokracie a dodržiavania ľudských práv vo svojej vlasti,“ uviedlo ministerstvo.
Oznámenie prišlo v čase začiatku dvojdňovej konferencie pod názvom „Nové Bielorusko“, ktorú zorganizovala bieloruská exilová opozícia pod vedením Sviatlany Cichanovskej. Na piatom ročníku podujatia sa podľa usporiadateľov zišli oponenti dlhoročného prezidenta Alexandra Lukašenka so zámerom načrtnúť budúcu stratégiu opozície.
Poľské ministerstvo tiež vyzvalo bieloruské úrady, aby sa vrátili k dodržiavaniu záväzkov krajiny vyplývajúcich z členstva v OSN a Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) a aby prepustili všetkých väzňov svedomia vrátane Andrzeja Poczobuta, poľsko-bieloruského novinára odsúdeného na osem rokov väzenia.
„Bielorusko patrí do európskej rodiny krajín a jeho cesta k trvalému rozvoju a prosperite vedie v prvom rade cez Európu,“ doplnilo ministerstvo.
V auguste 2020 vyšli do ulíc státisíce Bielorusov po sporných voľbách, ktoré predĺžili Lukašenkovu vtedy 26-ročnú vládu. Podľa oficiálnych údajov získal 80,1 percenta hlasov a Cichanovská 10,1 percenta, opozícia však takéto výsledky považuje za zmanipulované.
Protesty spred piatich rokov boli najväčšími v histórii Bieloruska a bezpečnostné orgány proti nim násilne zakročili, pričom hromadne zatýkali demonštrantov, doplnila PAP.
