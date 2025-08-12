< sekcia Zahraničie
Pre nízky stav Visly vo Varšave prestali premávať lode
Autor TASR
Varšava 12. augusta (TASR) - Premávka mestských trajektov cez rieku Visla vo Varšave bola pozastavená pre nízku hladinu vody. Podľa informácií Dopravného podniku mesta Varšava (ZTM) ukazoval hladinomer v prístave na nábreží v utorok len 35 centimetrov. Infromuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP.
Prevádzka prívozov Wilga, Slonka a Pliszka bola zastavená až do odvolania. Od pondelka pritom mali premávať častejšie, avšak nízky stav vody znemožnil ich prevádzku. Rekordne nízka hladina bola zaznamenaná 8. júla, keď Visla dosiahla v meste iba 11 centimetrov, čo je najmenej v histórii meraní.
Bezplatné prívozy spájajú oba brehy rieky na troch trasách, počas letnej sezóny zvyčajne premávajú každý deň.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
