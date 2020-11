Varšava prerobila autobusy na prevoz pacientov s ochorením COVID-19

Varšava 13. novembra (TASR) - Samospráva poľskej metropoly Varšava prerobila dva mestské autobusy tak, aby mohli prevážať pacientov s ochorením COVID-19 do novej provizórnej nemocnice zriadenej na futbalovom štadióne. V piatok to napísala tlačová agentúra DPA.



Každý autobus môže prevážať do 22 pacientov. Na núdzovej klinike na Národnom štadióne budú cez víkend pripravené lôžka pre 500 pacientov. Už tam liečia 26 pacientov.



Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski uviedol, že mestské autobusy budú okrem iných lekárskych prístrojov vybavené kyslíkovými fľašami, informovala poľská štátna tlačová agentúra PAP.



Poľské ministerstvo zdravotníctva zaznamenalo v piatok za posledných 24 hodín 24.051 nových prípadov nákazy koronavírusom a za ten istý čas aj 419 úmrtí v súvislosti s ochorením COVID-19.



Poľsko zistilo rekordne vysoký počet denných infekcií minulú sobotu, keď bolo týchto prípadov 27.875.



Od minulého víkendu platí v Poľsku čiastočný lockdown (zatvorenie, karanténa). Zatvorené sú plavárne, fitnes centrá a kultúrne inštitúcie, pričom školy v celej krajine prešli na dištančné vzdelávanie.