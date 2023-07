Varšava si predvolala ruského veľvyslanca pre Putinove výroky o Poľsku

Varšava 22. júla (TASR) - Poľské ministerstvo zahraničných vecí si v sobotu predvolalo ruského veľvyslanca vo Varšave po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin obvinil Poľsko z plánov na okupáciu časti ukrajinského územia. Uviedol to námestník poľského ministra zahraničných vecí Pawel Jablonski, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.



Putin v piatok povedal, že "poľskí lídri sa pravdepodobne snažia vytvoriť koalíciu pod záštitou Severoatlantickej aliancie a priamo sa zapojiť do konfliktu na Ukrajine". Následne si podľa jeho slov Poľsko bude chcieť "odtrhnúť širší kus územia, aby obnovilo svoje, ako verí, historické územie – dnešnú západnú Ukrajinu".



Ruský prezident zároveň tvrdí, že Poľsko získalo významné územia na západe vďaka sovietskemu vodcovi Josifovi Stalinovi. "Západné územie dnešného Poľska je Stalinovým darom pre Poliakov. Zabudli na to naši priatelia vo Varšave? Pripomenieme im to," dodal.



Na Putinove vyjadrenie reagoval v piatok večer poľský premiér Mateusz Morawiecki. "Stalin bol vojnový zločinec zodpovedný za smrť státisícov Poliakov. Historické fakty nie sú predmetom na diskusiu," napísal v príspevku na sociálnej sieti.



Tvrdenia ruského prezidenta odsúdil aj Jablonski. "Máme ďalšie potvrdenie toho, kto je Putin a aké je dnešné Rusko", a že Moskva má nepriateľské úmysly nielen voči Ukrajine ale aj celej Európe, povedal pre poľskú televíziu Polsat News.



"Putin sníva o návrate do Stalinových čias. Keď hovorí o údajných daroch, ktoré sme mali dostať od Stalina, samozrejme cynicky klame, pretože sme stratili oveľa väčšiu časť územia, dobyli nás Sovieti, okupovali nás takmer päť desaťročí," pokračoval. Podľa jeho slov je falšovanie histórie jednou z Putinových zbraní, ktoré používa v hybridnej vojne.