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Varšava si pripomenula 82. výročie vypuknutia povstania
Na povstaní sa zúčastnili aj Slováci a slovenská čata bola jediná cudzinecká jednotka, ktorá mala privilégium bojovať pod národnou zástavou.
Autor TASR
Varšava 1. augusta (TASR) — V poľskej metropole Varšava sa v sobotu o 17.00 h na tzv. Hodinu W rozozneli sirény a kostolné zvony, zatiaľ čo obyvatelia mesta minútou ticha vzdali hold účastníkom Varšavského povstania pri príležitosti 82. výročia jeho vypuknutia. Na jednu minútu sa zastavila aj doprava vrátane autobusov, električiek a metra. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR s odvolaním sa na agentúru PAP.
K pietnej spomienke sa pripojili hasiči, polícia aj zdravotníci zapnutím sirén. Dobrovoľníci Múzea Varšavského povstania rozdávali obyvateľom bielo-červené odznaky so symbolom Bojujúceho Poľska.
Jedným z hlavných miest spomienky bol kruhový objazd Rondo Dmowského, kde sa zhromaždili tisíce ľudí s poľskými vlajkami a transparentmi pripomínajúcimi veliteľov povstania. Viaceré námestia zaplnil bielo-červený dym zo svetlíc, čo si vyžiadalo zastavenie električkovej aj autobusovej dopravy. Na Zámockom námestí účastníci vytvorili veľký symbol Bojujúceho Poľska, zatiaľ čo nad Vislou piloti vytvorili na oblohe jeho dymovú podobu. Nad mestom preletelo aj lietadlo s transparentom „Pamätáme si rok 1944“.
Hlavná štátna pietna spomienka sa uskutočnila na Vojenskom cintoríne Powazki. Zúčastnili sa na nej prezident Karol Nawrocki, predsedníčka Senátu Malgorzata Kidawa-Blonská a ďalší predstavitelia štátu, veteráni aj obyvatelia mesta. Po minúte ticha zaznela poľská hymna a modlitbu za padlých predniesol poľný biskup poľskej armády Wieslaw Lechowicz; nasledovala čestná salva.
Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17.00 h. Do bojov sa zapojilo približne 40.000 – 50.000 povstalcov. Plánované bolo na niekoľko dní, no trvalo vyše dva mesiace. Padlo v ňom okolo 18.000 bojovníkov a 25.000 utrpelo zranenia. Odhady obetí medzi civilistami dosahujú približne 180.000. Zo zničeného mesta bolo vyhnaných okolo 500.000 obyvateľov, pričom nacisti Varšavu po potlačení povstania takmer úplne zrovnali so zemou.
Na povstaní sa zúčastnili aj Slováci a slovenská čata bola jediná cudzinecká jednotka, ktorá mala privilégium bojovať pod národnou zástavou. Jej veliteľom bol podporučík Miroslav Iringh. Čata bola súčasťou Armie Krajowej a pôsobila v štvrti Czerniakow. Sformovaná bola v roku 1943 a jej členovia nosili na rukáve osobitnú pásku so slovenskou trikolórou a slovenským znakom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
K pietnej spomienke sa pripojili hasiči, polícia aj zdravotníci zapnutím sirén. Dobrovoľníci Múzea Varšavského povstania rozdávali obyvateľom bielo-červené odznaky so symbolom Bojujúceho Poľska.
Jedným z hlavných miest spomienky bol kruhový objazd Rondo Dmowského, kde sa zhromaždili tisíce ľudí s poľskými vlajkami a transparentmi pripomínajúcimi veliteľov povstania. Viaceré námestia zaplnil bielo-červený dym zo svetlíc, čo si vyžiadalo zastavenie električkovej aj autobusovej dopravy. Na Zámockom námestí účastníci vytvorili veľký symbol Bojujúceho Poľska, zatiaľ čo nad Vislou piloti vytvorili na oblohe jeho dymovú podobu. Nad mestom preletelo aj lietadlo s transparentom „Pamätáme si rok 1944“.
Hlavná štátna pietna spomienka sa uskutočnila na Vojenskom cintoríne Powazki. Zúčastnili sa na nej prezident Karol Nawrocki, predsedníčka Senátu Malgorzata Kidawa-Blonská a ďalší predstavitelia štátu, veteráni aj obyvatelia mesta. Po minúte ticha zaznela poľská hymna a modlitbu za padlých predniesol poľný biskup poľskej armády Wieslaw Lechowicz; nasledovala čestná salva.
Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17.00 h. Do bojov sa zapojilo približne 40.000 – 50.000 povstalcov. Plánované bolo na niekoľko dní, no trvalo vyše dva mesiace. Padlo v ňom okolo 18.000 bojovníkov a 25.000 utrpelo zranenia. Odhady obetí medzi civilistami dosahujú približne 180.000. Zo zničeného mesta bolo vyhnaných okolo 500.000 obyvateľov, pričom nacisti Varšavu po potlačení povstania takmer úplne zrovnali so zemou.
Na povstaní sa zúčastnili aj Slováci a slovenská čata bola jediná cudzinecká jednotka, ktorá mala privilégium bojovať pod národnou zástavou. Jej veliteľom bol podporučík Miroslav Iringh. Čata bola súčasťou Armie Krajowej a pôsobila v štvrti Czerniakow. Sformovaná bola v roku 1943 a jej členovia nosili na rukáve osobitnú pásku so slovenskou trikolórou a slovenským znakom.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)