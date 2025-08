Varšava si pripomína 81. výročie vypuknutia povstania proti nacistom

Varšava 1. augusta (TASR) - Varšavčania si v piatok o 17.00 h pripomenú minútou ticha 81. výročie vypuknutia Varšavského povstania. V celom meste zaznejú sirény a rozozvučia sa kostolné zvony. Ľudia sa zastavia na uliciach, zastaví sa doprava vrátane automobilov, električiek a autobusov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR na základe správy agentúry PAP.



Tradičným miestom spomienky bude kruhový objazd Dmowského, kde sa obyvatelia zhromaždia a o 17. hodine zastanú spolu s premávkou. Na Zámockom námestí vytvoria symbol bojujúceho Poľska a pri Pamätníku malého povstalca zapália sviece.



Z iniciatívy Poľského a Varšavského aeroklubu nakreslia piloti na oblohe symbol bojujúceho Poľska bielym dymovým pásom. Nad Alejami Jerozolimskými, od hlavnej vlakovej stanice po kruhový objazd de Gaullea, poletí lietadlo s transparentom s nápisom „Pamätáme 1944“.



Na rieke Visla položia v tom istom čase pri Poniatowského moste veniec na počesť obetí, pričom na Vislu vypláva aj flotila niekoľkých desiatok lodí. Do tejto tradície sa každoročne zapájajú plavidlá varšavských vodární aj mestské kompy.



Po 17.00 h sa z kruhového objazdu Dmowského na Krasińského námestie vydá Pochod Varšavského povstania, ktorý organizujú národne orientované skupiny.



O 20.30 h sa na Pilsudského námestí uskutoční koncert „Varšavčania spievajú (ne)zakázané piesne“, kde si účastníci zaspievajú známe povstalecké piesne. O hodinu neskôr zapália na Kopci Varšavského povstania pamätný oheň, ktorý bude horieť 63 dní.



Varšavské povstanie vypuklo 1. augusta 1944 o 17.00 h. Do bojov sa zapojilo približne 40.000 až 50.000 povstalcov. Namiesto očakávaných niekoľkých dní trvalo vyše dvoch mesiacov. V bojoch zahynulo okolo 18.000 povstalcov a 25.000 utrpelo zranenia. Počet civilných obetí sa odhaduje na približne 180.000. Preživších asi 500.000 obyvateľov Varšavy nemecké jednotky vyhnali a mesto takmer úplne zrovnali so zemou.







(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)