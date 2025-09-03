Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Zahraničie

Vo Varšave v priebehu utorka padli dva rekordy nízkej hladiny

.
Na snímke rieka Visla v poľskej metropole Varšava. Foto: TASR - Slavomír Gregorík

Pre hlavné mesto má Visla zásadný význam, keďže pokrýva približne 70 percent spotreby vody.

Autor TASR
Varšava 3. septembra (TASR) - Na hydrologickej stanici Varšava-Bulwary namerali v utorok popoludní ďalší rekord nízkeho stavu Visly. Podľa údajov Inštitútu meteorológie a vodného hospodárstva (IMGW) klesla na štyri centimetre, čo je o centimeter menej ako ráno v ten istý deň. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.

Ráno o 4.40 IMGW informoval o historickom minime päť centimetrov, ktoré bolo pokorené o niekoľko hodín neskôr popoludní. Prognózy naznačujú, že veľmi nízky vodný stav sa udrží ešte niekoľko dní a podľa predpovedí meteorológov by hladina Visly mohla ešte klesnúť.

Pre hlavné mesto má Visla zásadný význam, keďže pokrýva približne 70 percent spotreby vody. Zvyšných 30 percent zabezpečuje Zegrzyňská vodná nádrž.

Významnú časť zásobovania vodou z Visly zabezpečuje špeciálna podzemná studňa Gruba Kaška vybudovaná v koryte rieky. Funguje na princípe prirodzenej filtrácie - voda do nej presakuje štrkovým dnom a následne je zachytávaná drenážnym potrubím v hĺbke šesť metrov a privádzaná do úpravne vody a mestského vodovodu. Ide o jediné zariadenie tohto druhu v Európe.

Podľa vyjadrenia riaditeľky Varšavských vodovodov Renaty Tomusiak pre agentúru PAP dodávky vody v súčasnosti nie sú ohrozené.

Pre nízku hladinu Visly od 12. augusta až do odvolania nepremávajú mestské trajekty, oznámil varšavský dopravný podnik.






(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR