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Vodič, ktorý zabil muža pri jazde 226 km/h, dostal 20 rokov
Pri nehode zahynul 37-ročný muž. Jeho manželka a dve deti vo veku štyri a osem rokov utrpeli vážne zranenia.
Autor TASR
Varšava 16. júla (TASR) - Okresný súd vo Varšave odsúdil vo štvrtok 29-ročného Lukasza Žaka na 20 rokov väzenia za spôsobenie smrteľnej dopravnej nehody vo Varšave v septembri 2024. Ide o najvyšší možný trest, ktorý navrhovala prokuratúra. Rozsudok nie je právoplatný. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správy agentúry PAP, televízie TVN24 a portálu O2.pl.
Súd zároveň rozhodol o doživotnom zákaze vedenia motorových vozidiel. O podmienečné prepustenie bude môcť odsúdený požiadať po odpykaní 15 rokov trestu. Musí tiež zaplatiť odškodné pozostalým a zranenej spolujazdkyni.
Pri nehode zahynul 37-ročný muž. Jeho manželka a dve deti vo veku štyri a osem rokov utrpeli vážne zranenia. Podľa znalcov Žak viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, napriek platnému zákazu šoférovania, pričom si jazdu natáčal na mobilný telefón. Na úseku s povolenou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu uháňal rýchlosťou 226 km/h.
Po nehode z miesta tragédie šiel, neskôr ho zadržali v Nemecku na základe európskeho zatykača.
Sudca Maciej Mitera uviedol, že dôkazy nenechávali priestor na pochybnosti o vine obžalovaného. „Porušenie pravidiel cestnej premávky bolo v prípade Lukasza Žaka úmyselné,“ povedal sudca.
Počas procesu sa Žak podľa spravodajského portálu O2.pl opakovane správal nevhodne. V závere konania sa ospravedlnil vdove po obeti, tá však jeho ospravedlnenie odmietla.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a obidve strany sa môžu proti nemu odvolať. Súd zároveň predĺžil väzbu odsúdeného do septembra 2026.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Súd zároveň rozhodol o doživotnom zákaze vedenia motorových vozidiel. O podmienečné prepustenie bude môcť odsúdený požiadať po odpykaní 15 rokov trestu. Musí tiež zaplatiť odškodné pozostalým a zranenej spolujazdkyni.
Pri nehode zahynul 37-ročný muž. Jeho manželka a dve deti vo veku štyri a osem rokov utrpeli vážne zranenia. Podľa znalcov Žak viedol vozidlo pod vplyvom alkoholu, napriek platnému zákazu šoférovania, pričom si jazdu natáčal na mobilný telefón. Na úseku s povolenou rýchlosťou 80 kilometrov za hodinu uháňal rýchlosťou 226 km/h.
Po nehode z miesta tragédie šiel, neskôr ho zadržali v Nemecku na základe európskeho zatykača.
Sudca Maciej Mitera uviedol, že dôkazy nenechávali priestor na pochybnosti o vine obžalovaného. „Porušenie pravidiel cestnej premávky bolo v prípade Lukasza Žaka úmyselné,“ povedal sudca.
Počas procesu sa Žak podľa spravodajského portálu O2.pl opakovane správal nevhodne. V závere konania sa ospravedlnil vdove po obeti, tá však jeho ospravedlnenie odmietla.
Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný a obidve strany sa môžu proti nemu odvolať. Súd zároveň predĺžil väzbu odsúdeného do septembra 2026.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)