Varšava vytvorila vyšetrovací tím poľských stôp v kauze Epsteina
Ide o rekciu na zverejnenie približne troch miliónov strán dokumentov americkým ministerstvom spravodlivosti, ktoré obsahujú aj poľské stopy.
Autor TASR
Varšava 23. februára (TASR) - Poľský minister spravodlivosti Waldemar Žurek vytvoril analyticko-koordinačný tím na preverenie poľských súvislostí v kauze sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina. Tím sa bude zaoberať aj podozreniami na trestnú činnosť na území Poľska. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa pondelkového oznámenia ministerstva.
Ide o rekciu na zverejnenie približne troch miliónov strán dokumentov americkým ministerstvom spravodlivosti, ktoré obsahujú aj poľské stopy. Poľsko chce požiadať Spojené štáty o sprístupnenie utajovaných materiálov, aby preverilo možné obchodovanie s ľuďmi a trestné činy pedofílie.
„Našou povinnosťou je dôkladne a nestranne objasniť všetky poľské súvislosti v takzvanej kauze Epsteina. Poľský štát musí preveriť, či na území Poľskej republiky dochádzalo k trestným činom a či boli do veci zapojení poľskí občania,“ uviedol minister spravodlivosti.
Tím má analyzovať informácie, navrhnúť ďalší postup a koordinovať spoluprácu orgánov bezpečnosti a trestného stíhania. Podľa ministra bude pracovať na objasnení všetkých okolností a zároveň aby bola zabezpečená ochrana prípadných nájdených obetí.
Na čele tímu bude minister spravodlivosti, členmi sú zástupcovia rezortu spravodlivosti, prokuratúry, ministerstva vnútra, ministerstva digitalizácie, bezpečnostných služieb, polície a pohraničnej stráže. Zasadnutia sa budú konať na ministerstve spravodlivosti, členovia sú viazaní mlčanlivosťou a účasť je bez nároku na odmenu.
Jeffrey Epstein bol americký finančník a odsúdený sexuálny delikvent, ktorý sa stal škandálnym symbolom pre zneužívanie maloletých dievčat v prospech prominentných klientov. Jeho smrť vo väzbe v roku 2019 úrady označili za samovraždu. Vzhľadom na jeho kontakty s vplyvnými celebritami, miliardármi a politikmi to však vyvolalo špekulácie o vražde.
Niekoľko desiatok vplyvných ľudí vo viacerých krajinách už rezignovalo na svoju funkciu, čelia verejnému tlaku na odstúpenie alebo vyšetrovaniu.
