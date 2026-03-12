< sekcia Zahraničie
Varšava zakázala predaj alkoholu v nočných hodinách
Autor TASR
Varšava 12. marca (TASR) - Varšavské mestské zastupiteľstvo vo štvrtok jednohlasne schválilo zákaz predaja alkoholu v nočných hodinách. Predaj bude povolený iba v reštauráciách, baroch, zábavných podnikoch a duty-free obchodoch na letisku. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.
Zákaz predaja alkoholických nápojov od 22.00 h do 6.00 h v obchodoch a na čerpacích staniciach doteraz platil v centre a mestskej štvrti Praga-Sever. Podľa nových pravidiel sa bude vzťahovať na územie celého mesta.
„Reagujeme na skutočné problémy, ktorými sú hluk, rušenie verejného poriadku, zásahy pohotovostných služieb a bezsenné noci obyvateľov,“ uviedol primátor Rafal Trzaskowski.
Obmedzenie nočného predaja alkoholu zaviedlo už asi 180 poľských miest a obcí vrátane Krakova, Vroclavi, Štetína a Lodže. V Krakove sa odvtedy výrazne znížilo rušenia nočného pokoja a minulý rok tam polícia zasahovala v 52 prípadoch nadmernej konzumácie alkoholu. V roku 2022, rok pred zavedením zákazu, musela zasahovať 350-krát.
Zákaz nočného predaja by mal vstúpiť do platnosti 1. júla. Obchody, ktoré nebudú dodržiavať nové predpisy, riskujú pokuty alebo stratu licencie na predaj alkoholických nápojov.
