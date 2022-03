Varšava žiada pomoc na zvládnutie náporu utečencov z Ukrajiny

Varšava 11. marca (TASR) - Primátor Varšavy Rafal Trzaskowski vyzval na medzinárodnú pomoc utečencom z Ukrajiny, keďže poľské hlavné mesto začína mať problém zvládať nápor prichádzajúcich ľudí. Do Varšavy totiž smeruje viac ako desatina všetkých utečencov z Ukrajiny. TASR prevzala túto správu z agentúry AP.



"Máme do činenia s najväčšou migračnou krízou v dejinách Európy od druhej svetovej vojny. Situácia každým dňom čoraz ťažšia," povedal v piatok Trzaskowski s tým, že "najväčšia výzva nás ešte len čaká".



Veľkú časť bremena vykonávajú v súčasnosti dobrovoľníci, ktorí si vzali v práci voľno. Trzaskowski poznamenal, že ide napríklad o detských psychológov, ktorí sa čoskoro budú musieť vrátiť do svojho bežného zamestnania.



Ďalším narastajúcim problémom je ubytovanie. Na začiatku vojny na Ukrajine prichádzalo do Varšavy 95 percent ľudí s tým, že tam majú priateľov alebo rodinu, u ktorých mohli zostať. Aktuálne je takýchto ľudí len 70 percent, čo znamená, že zvyšok potrebuje strechu nad hlavou a ďalšie formy podpory.



S postupujúcou agresiou Ruska prichádzajú do Poľska aj čoraz viac traumatizovaných ľudí. Vo štvrtok napríklad dorazilo na hraničný priechod Medyka 15 zdravotne postihnutých detí, ktoré museli špeciálne upraveným vlakom prepraviť do nemocníc v Poľsku.



"Na začiatku sem prichádzali ľudia, ktorí utekali v panike pred vojnou, ktorú videli v médiách a o ktorej počuli. Teraz prichádzajú ľudia utekajúci pred bombami,“ uviedla detská psychologička Dorota Zawadzká. "Ide o celkom iných utečencov: Všetkého sa boja, sedia v kabátoch, deti sú vystrašené, nechcú sa hrať a ich matky majú taký prázdny pohľad," dodala.



Do Poľska prišlo z Ukrajiny od začiatku ruskej invázie celkovo viac ako 1,5 milióna utečencov, oznámila v piatok dopoludnia na Twitteri poľská pohraničná stráž. Doteraz utieklo z Ukrajiny 2,5 milióna ľudí. Do Varšavy, ktorá má viac ako 1,7 milióna obyvateľov, prišlo podľa jej primátora už vyše 320.000 utečencov, z ktorých 230.000 tam aj zostalo.