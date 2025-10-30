< sekcia Zahraničie
Varšava zvažuje vybudovanie vlastnej protidronovej obrany
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyjadril podporu zámeru varšavskej samosprávy. Podľa neho by podobné systémy mali vzniknúť vo všetkých mestách, kde sa nachádza kritická infraštruktúra.
Varšava 29. októbra (TASR) - Vedenie poľského hlavného mesta zvažuje vytvorenie vlastného systému ochrany pred dronmi. Myšlienka vznikla v súvislosti s narastajúcim rizikom narušenia vzdušného priestoru Poľska a útokmi Ruska na Ukrajinu v blízkosti poľských hraníc. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Podľa stredajšieho vyjadrenia riaditeľa Metropolitného centra bezpečnosti (SCB) Jaroslawa Misztala pre Radio ZET mesto analyzuje ponuky firiem, ktoré sa zaoberajú budovaním systémov detekcie a neutralizácie dronov. „V budúcom týždni mám stretnutie so zástupcom spoločnosti, ktorá ponúka systém antidronovej ochrany,“ uviedol Misztal. Zdôraznil, že projekt by musel byť koordinovaný s ministerstvom obrany, aby sa predišlo prevádzkovým kolíziám medzi mestským systémom a vojenskými štruktúrami.
Minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz vyjadril podporu zámeru varšavskej samosprávy. Podľa neho by podobné systémy mali vzniknúť vo všetkých mestách, kde sa nachádza kritická infraštruktúra. „Veľmi sa teším z rozhodnutia Varšavy, je to inovatívny prístup aj v celoeurópskom meradle,“ povedal.
Minister dodal, že armáda, polícia a ďalšie zložky už disponujú vlastnými prostriedkami protivzdušnej a protidronovej obrany, pričom iniciatívy samospráv môžu tieto kapacity efektívne dopĺňať. Kosiniak-Kamysz pripomenul, že vláda presunula časť financií z plánu obnovy do Fondu bezpečnosti a obrany, z ktorého budú môcť samosprávy čerpať prostriedky aj na projekty civilnej ochrany či systémy proti dronom.
