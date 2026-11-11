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Varšavou prejde Pochod nezávislosti, očakáva sa rekordná účasť
Oficiálne oslavy sa začali ráno položením vencov prezidentom Karolom Nawrockim k pomníkom tzv. Otcov nezávislosti.
Autor TASR
Varšava 11. novembra (TASR) - Poľsko si v utorok pripomína 108. výročie získania nezávislosti v roku 1918. Vo Varšave sú naplánované oficiálne slávnosti, festivaly a koncerty. Ulicami prejde Pochod nezávislosti, pričom organizátori očakávajú rekordnú účasť, informuje varšavský spravodajca TASR.
Oficiálne oslavy sa začali ráno položením vencov prezidentom Karolom Nawrockim k pomníkom tzv. Otcov nezávislosti. Ráno sa prezidentský pár a zástupcovia vlády zúčastnili aj na slávnostnej svätej omši za vlasť. Na poludnie sa pred Hrobom neznámeho vojaka na Pilsudského námestí uskutoční slávnostná výmena stráží za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Prezident počas nej vymenuje nových generálov.
Pochod nezávislosti sa začne o 14.00 hod. Tento ročník bude mať aj výrazný politicky charakter. Organizátori avizujú nesúhlas s vládou premiéra Donalda Tuska a medzi témami demonštrácie uvádzajú suverenitu Poľska, vzťahy s EÚ či spor okolo Ústavného súdu.
Varšavské úrady a bezpečnostné zložky pripravili dodatočné bezpečnostné opatrenia. V meste platí zákaz nosenia zbraní a pyrotechniky a uzavreté sú niektoré ulice. Organizátori očakávajú rekordnú účasť.
Predtým, o 11.11 hod., odštartoval 36. Beh za nezávislosť na trase dlhej desať kilometrov. Sprievodné podujatia zahŕňajú aj pochod v štýle nordic walking a behy pre deti.
Poobede sa v centre Varšavy uskutoční festival „Spoločná nezávislá“. V programe sú kultúrne podujatia, workshopy a atrakcie pre deti. Oslavy zakončí o 17.15 hod. koncert na Varšavskej citadele, počas ktorého umelci zastupujúci 16 vojvodstiev predvedú tradičné ľudové piesne.
Oficiálne oslavy sa začali ráno položením vencov prezidentom Karolom Nawrockim k pomníkom tzv. Otcov nezávislosti. Ráno sa prezidentský pár a zástupcovia vlády zúčastnili aj na slávnostnej svätej omši za vlasť. Na poludnie sa pred Hrobom neznámeho vojaka na Pilsudského námestí uskutoční slávnostná výmena stráží za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov. Prezident počas nej vymenuje nových generálov.
Pochod nezávislosti sa začne o 14.00 hod. Tento ročník bude mať aj výrazný politicky charakter. Organizátori avizujú nesúhlas s vládou premiéra Donalda Tuska a medzi témami demonštrácie uvádzajú suverenitu Poľska, vzťahy s EÚ či spor okolo Ústavného súdu.
Varšavské úrady a bezpečnostné zložky pripravili dodatočné bezpečnostné opatrenia. V meste platí zákaz nosenia zbraní a pyrotechniky a uzavreté sú niektoré ulice. Organizátori očakávajú rekordnú účasť.
Predtým, o 11.11 hod., odštartoval 36. Beh za nezávislosť na trase dlhej desať kilometrov. Sprievodné podujatia zahŕňajú aj pochod v štýle nordic walking a behy pre deti.
Poobede sa v centre Varšavy uskutoční festival „Spoločná nezávislá“. V programe sú kultúrne podujatia, workshopy a atrakcie pre deti. Oslavy zakončí o 17.15 hod. koncert na Varšavskej citadele, počas ktorého umelci zastupujúci 16 vojvodstiev predvedú tradičné ľudové piesne.