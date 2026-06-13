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Varšavou prešiel jubilejný Pochod rovnosti
Na podujatí vystúpili aktivisti aj politici vrátane primátora Varšavy Rafala Trzaskowského.
Autor TASR
Varšava 13. júna (TASR) - V sobotu prešiel ulicami Varšavy jubilejný 25. pochod rovnosti, ktorý združil členov komunity LGBTQ+ a iniciatívy zamerané na ľudské práva, zdravie či vzdelávanie. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.
Na podujatí vystúpili aktivisti aj politici vrátane primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. Podľa neho sa Pochod rovnosti stal súčasťou identity mesta a symbolom otvorenosti, rozmanitosti a solidarity s menšinami. Nad podujatím prevzali záštitu aj Európska komisia a veľvyslanectvá Nemecka a Mexika v Poľsku.
Medzi hlavné požiadavky organizátorov patrí ochrana pred diskrimináciou a nenávistnými prejavmi, rovnosť pohlaví, zavedenie partnerských zväzkov a manželstiev bez ohľadu na pohlavie partnerov, práva pre transrodové osoby či zjednodušenie vízových postupov. Súčasťou požiadaviek bola aj silnejšia ochrana zvierat a životného prostredia.
Splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová na pochode informovala o pripravovanom prerokovaní zákona o statuse blízkej osoby v Senáte. Prezident Karol Nawrocki však už ohlásil, že návrh plánuje v prípade jeho schválenia vetovať.
Podľa marcového stanoviska poľského Najvyššieho správneho súdu musia byť v Poľsku uznávané manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách EÚ.
Nie všetky úrady však plánujú nariadenie rešpektovať a nie je tiež jasné, aké práva z prepisu vyplývajú. Podľa ministra digitalizácie Krzysztofa Gawkowského bolo najdôležitejšie vybaviť otázku transkripcie a usmernenia pre účinky prepisu sa budú riešiť následne.
Otvorenou ostáva napríklad otázka rozvodov. Kotulová v rozhovore pre Radio Zet pripustila, že si nie je istá, ako by mali fungovať po prepise do Poľskej matriky a či budú v Poľsku možné. Poľská ústava totiž definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Na podujatí vystúpili aktivisti aj politici vrátane primátora Varšavy Rafala Trzaskowského. Podľa neho sa Pochod rovnosti stal súčasťou identity mesta a symbolom otvorenosti, rozmanitosti a solidarity s menšinami. Nad podujatím prevzali záštitu aj Európska komisia a veľvyslanectvá Nemecka a Mexika v Poľsku.
Medzi hlavné požiadavky organizátorov patrí ochrana pred diskrimináciou a nenávistnými prejavmi, rovnosť pohlaví, zavedenie partnerských zväzkov a manželstiev bez ohľadu na pohlavie partnerov, práva pre transrodové osoby či zjednodušenie vízových postupov. Súčasťou požiadaviek bola aj silnejšia ochrana zvierat a životného prostredia.
Splnomocnenkyňa vlády pre rovnosť Katarzyna Kotulová na pochode informovala o pripravovanom prerokovaní zákona o statuse blízkej osoby v Senáte. Prezident Karol Nawrocki však už ohlásil, že návrh plánuje v prípade jeho schválenia vetovať.
Podľa marcového stanoviska poľského Najvyššieho správneho súdu musia byť v Poľsku uznávané manželstvá osôb rovnakého pohlavia uzavreté v iných krajinách EÚ.
Nie všetky úrady však plánujú nariadenie rešpektovať a nie je tiež jasné, aké práva z prepisu vyplývajú. Podľa ministra digitalizácie Krzysztofa Gawkowského bolo najdôležitejšie vybaviť otázku transkripcie a usmernenia pre účinky prepisu sa budú riešiť následne.
Otvorenou ostáva napríklad otázka rozvodov. Kotulová v rozhovore pre Radio Zet pripustila, že si nie je istá, ako by mali fungovať po prepise do Poľskej matriky a či budú v Poľsku možné. Poľská ústava totiž definuje manželstvo ako zväzok muža a ženy.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)