Varšavou prešiel Národný pochod za život, zúčastnil sa ho aj Nawrocki
Autor TASR
Varšava 19. apríla (TASR) - Tisíce ľudí sa v nedeľu zúčastnili na Národnom pochode za život, ktorý prešiel ulicami Varšavy. Na podujatí sa zúčastnil aj prezident Poľska Karol Nawrocki a zaobišlo sa bez konfliktov. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Organizátori zdôraznili, že tohtoročný ročník nadviazal na 1060. výročie krstu Poľska, ktorý predstavuje prijatie kresťanstva poľským kniežaťom Mieškom I., a bol vyjadrením úcty k národnému a kresťanskému dedičstvu. Podujatie sa konalo pod záštitou Poľskej biskupskej konferencie ako celonárodná iniciatíva na podporu ochrany života, rodiny a kresťanských hodnôt.
Pochod sa začal na Zámockom námestí v Starom meste, kam sa aj vrátil, a na záver sa tam uskutočnil rodinný piknik. Pred pochodom sa konali sväté omše vo varšavských katedrálach a sprievodné podujatia.
Na pochode sa zúčastnil aj prezident Poľska Karol Nawrocki. „Tisíce ľudí v srdci Varšavy ukazujú, aké dôležité sú pre Poľsko život a rodina,“ uviedol vo vyhlásení. Minulý rok podľa organizátorov na pochod prišlo asi 30.000 ľudí.
Národný pochod za život sa prvýkrát uskutočnil v roku 2006 a postupne sa rozšíril do viac ako 150 miest v Poľsku. Každoročne sa na ňom zúčastňujú rôzne skupiny obyvateľstva vrátane rodín s deťmi, seniorov aj predstaviteľov náboženských spoločenstiev. Aj tento ročník podujatia sa zaobišiel bez protestov a protiakcií.
Umelý potrat je v Poľsku legálny len v prípade ohrozenia života a zdravia ženy, alebo v prípade, že k počatiu došlo v dôsledku trestného činu.
V roku 2024 sa vláda pokúsila interrupčnú legislatívu uvoľniť, návrh však neprešiel, keďže sa proti nemu okrem opozície postavila aj časť koaličných poslancov Sejmu. Premiér Donald Tusk po hlasovaní uviedol, že túto tému už počas súčasného volebného obdobia nebude otvárať.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
