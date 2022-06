Varšavský LGBTQ pochod bol venovaný aj podpore Ukrajiny

Varšava 25. júna (TASR) - Medzi desiatkami tisíc aktivistov za práva komunity LGBTQ, ktorí sa v sobotu zúčastnili na tradičnom sprievode ulicami Varšavy, boli aj Ukrajinci.



Organizátori pochodu Kyiv Pride, ktorý sa tento rok nekoná, sa v sobotu poďakovali usporiadateľom pochodu vo Varšave a komunite LGBTQ v Poľsku za to, že do svojho sprievodu prizvali aj ukrajinských LGBTQ aktivistov. Časť z nich ušla z vlasti v dôsledku vojny, ktorú na Ukrajine rozpútalo Rusko.



"Pochodujeme za politickú podporu Ukrajiny a za základné ľudské práva ukrajinského ľudu," uviedol jeden z vystupujúcich organizátorov Kyiv Pride. "Nie je to oslava. S oslavami si počkáme na víťazstvo," dodal.



Varšavský pochod sa začal minútou ticha na pamiatku dvoch ľudí, ktorí v sobotu v skorých ranných hodinách zahynuli pri streľbe v blízkosti gay baru v nórskom hlavnom meste Oslo.



Ako vo svojej správe pripomenula agentúra AFP, nórska polícia v súvislosti s týmto útokom zatkla muža podozrivého z "islamistického terorizmu". K útoku došlo v deň, keď sa aj v Osle mal konať pochod na podporu komunity LGBTQ. Osloská polícia ho však po dohode s organizátormi zrušila.



Nórsky veľvyslanec v Poľsku Anders Eide vo svojom príhovore k účastníkom pochodu Warsaw Pride v súvislosti s tragédiou v Osle vyjadril presvedčenie, že láska a spravodlivosť napokon zvíťazia.



Pochod za práva a na podporu komunity LGBTQ sa koná s plnou podporou liberálneho primátora mesta Rafala Trzaskowského.



V iných častiach krajiny, kde sú pri moci vláde naklonené úrady, sú k rodovým a sexuálnym menšinám menej ústretoví, konštatovala agentúra AFP.



Pripomenula, že medzinárodná mimovládna organizácia ILGA-Europe v roku 2020 zaradila Poľsko na 44. miesto zo 49 európskych krajín v oblasti dodržiavania práv LGBTQ. Ukrajina sa vtedy umiestnila na 39. mieste.



Komunita LGBTQ na Ukrajine stále zažíva značnú diskrimináciu, ale v posledných rokoch sa jej podarilo dosiahnuť istý pokrok, keďže táto krajina sa snaží spojiť svoj osud so Západom.



Vývoj práv ľudí z komunity LGBTQ podčiarkuje aj samotný Kyiv Pride, ktorý sa od svojho založenia pred desiatimi rokmi výrazne zmenil: kým v roku 2012 bola taká veľká prevaha rozzúrených protiprotestujúcich, že sa aktivisti ani neodvážili vyjsť do ulíc, minulý rok sa na ňom zúčastnilo už asi 7000 ľudí.



Prezident Volodymyr Zelenskyj si v roku 2019 získal rešpekt LGBTQ komunity na Ukrajine, keď ho na tlačovej konferencii provokoval muž s krížom a homofóbnou rétorikou.



Zelenskyj na to rozčúlene reagoval: "Nechajte tých ľudí na pokoji, preboha."



Odvtedy však jeho strana podnikla aj kroky, ktoré aktivisti za práva LGBTQ považujú za ohrozenie svojho boja.