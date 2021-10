Varšavský súd zakázal pochod pri príležitosti Dňa nezávislosti

Na archívnej snímke polícia odnáša muža počas pochodu, ktorý zorganizovala krajná pravica pri príležitosti Dňa nezávislosti vo Varšave 11. novembra 2019. Foto: TASR/AP

Varšava 27. októbra (TASR) - Zákaz tohtoročného pochodu pri príležitosti poľského Dňa nezávislosti je v súlade so zákonom, rozhodol v stredu poľský súd. Organizátori však avizovali, že sa voči rozhodnutiu odvolajú a že pochod sa uskutoční. Informovala o tom agentúra AP.Pochod pri príležitosti Dňa nezávislosti 11. novembra pritiahol v posledných rokoch veľké davy ľudí, čo podľa AP podčiarkuje skutočnosť, že v Poľsku aj v iných krajinách rastie počet sympatizantov krajnej pravice. Do Varšavy totiž na pochod spravidla cestujú aj nacionalisti z iných krajín a organizátori v minulosti dostali financie i podporu od poľskej pravicovej vlády.Mazovský vojvoda a člen vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Konstanty Radziwill konanie pochodu minulý týždeň schválil. Liberálny starosta Varšavy Rafal Trzaskowski však následne požiadal súd, aby z dôvodu násilia na vlaňajšom pochode udalosť tento rok zakázal. Stredajší verdikt dal za pravdu Trzaskowskému.Organizátor Robert Bakiewicz označil rozsudok za "" a povedal, že "".Tradičné spomienkové akcie na výročie nadobudnutia nezávislosti začali v posledných rokoch sprevádzať pochody nacionalistických skupín a občas aj násilie. Niektorí účastníci zhromaždení tiež vyjadrovali antisemitské a rasistické názory.Polícia vlani pri potýčkach so stúpencami krajnej pravice použila slzný plyn a pogumované projektily. Pochod sa vtedy totiž uskutočnil aj napriek zákazu.Poľská pravicová vláda, ktorá v krajine vládne od roku 2015, v minulosti pochod podporila a niektorí jej predstavitelia sa na ňom aj zúčastnili.Organizácie Asociácia pochodu za nezávislosť a Národná stráž, ktorým šéfuje Bakiewicz, tento rok dostali 350.000 eur od takzvaného Vlasteneckého fondu kultúrneho inštitútu, ktorý patrí pod poľské ministerstvo kultúry.Poľsko získalo nezávislosť 11. novembra 1918 po 123 rokoch rozdelenia.