Varujú pred zvýšenou kontrolou elektroniky na hraniciach USA

Washington 31. marca (TASR) - Americká mimovládna organizácia pre občianske práva Electronic Frontier Foundation (EFF) radí cestujúcim do Spojených štátov, aby sa pripravili na zvýšenú kontrolu svojich elektronických zariadení. TASR o tom informuje podľa agentúry DPA.



"Urobte si plán predtým, ako prídete na hraničný priechod," považuje za najdôležitejšiu radu pri vstupe do USA hovorkyňa EFF Sophia Copeová. Za dôležitý považuje aj obsah mobilných telefónov, notebookov a iných elektronických zariadení. Nedávno to zažili traja nemeckí štátni príslušníci, ktorých zadržali pri vstupe do krajiny.



Zatiaľ čo väčšina cestujúcich prejde bežnou prehliadkou bez problémov, podľa údajov EFF bolo zo 420 miliónov návštevníkov USA v roku 2024 ďalšej kontrole podrobených 12 miliónov ľudí. Z nich 47.000 zažilo v tretej fáze intenzívnejšiu kontrolu.



Hoci zákony upravujúce hraničné kontroly v USA zostali v posledných rokoch do značnej miery nezmenené, správa denníka The Washington Post uvádza, že po nástupe prezidenta Donalda Trumpa sa sprísnilo ich vymáhanie.



Copeová vysvetlila, že pri štandardnom vstupnom procese cestujúci odpovedajú na základné kontrolné otázky a pracovník Colnej a hraničnej správy (CBP) im skontroluje pasy. Ak odpovede vzbudia nejaké obavy alebo ide o náhodnú kontrolu, nasleduje prísnejšia druhá fáza kontroly. Môže zahŕňať aj vyžiadanie prístupu k telefónu alebo podrobnejšiu kontrolu iných elektronických zariadení cestujúceho. Ak odmietne povoliť prístup, môže to viesť ku konfiškácii zariadenia alebo dokonca k odmietnutiu vstupu do krajiny. Ak súhlasí, pohraničný úradník si môže prezerať súkromné správy, aplikácie, fotografie a dokonca kopírovať údaje.



V zriedkavej tretej fáze kontroly môžu úradníci pripojiť zariadenia k svojim vlastným počítačom, čo im umožňuje zhromažďovať obrovské množstvo údajov, ktoré možno uchovávať až 15 rokov a ku ktorým môžu pristupovať aj ďalší pohraniční úradníci, uvádza Washington Post.



Na zmiernenie rizika prístupu k citlivým osobným údajom Copeová odporúča cestujúcim, aby si prepli svoje zariadenia do letového režimu a vyhli sa pripojeniu na Wi-Fi. Tým sa úradníci dostanú iba k informáciám v samotnom zariadení, nie v cloude.



Copeová tiež odporučila, aby sa cestujúci vopred pripravili na problémové otázky a na to, ako zareagujú na rôzne situácie.