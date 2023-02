Vatikán a Omán nadviazali diplomatické vzťahy

Vatikán 23. februára (TASR) - Svätá stolica a Omán nadviazali diplomatické vzťahy. Vo štvrtok to v spoločnom vyhlásení oznámili obe krajiny. Stalo sa tak len tri mesiace po návšteve pápeža Františka v regióne Perzského zálivu. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



V štyroch farnostiach v Ománe v súčasnosti vykonáva pastoračnú činnosť 12 katolíckych kňazov. V krajine sa nachádza aj "značné množstvo zahraničných pracovníkov", uvádza sa vo vyhlásení. Práve tí tvoria väčšinu ománskych katolíckych veriacich. Ide najmä o pracovníkov z Blízkeho východu, Filipín, Indie a Pakistanu.



Agentúra AFP pripomína, že ománske katolícke farnosti sú súčasťou Apoštolského vikariátu Južnej Arábie, ktorá sídli v Abú Zabí.



Pápež František vlani v novembri navštívil Bahrajn. Od začiatku svojho pontifikátu tak Perzský záliv navštívil už dvakrát – jeho prvá tamojšia apoštolská cesta viedla v roku 2019 do Spojených arabských emirátov.



Kuvajt bol prvou krajinou Perzského zálivu, ktorá v roku 1968 nadviazala diplomatické vzťahy so Svätou stolicou. Nasledovali Jemen, Bahrajn, Katar a v roku 2007 Spojené arabské emiráty.