< sekcia Zahraničie
Vatikán a Taliansko odsúdili izraelský útok na nemocnicu v Pásme Gazy
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu v Chán Júnise dvoma raketami.
Autor TASR
Rím 25. augusta (TASR) - Taliansko a Vatikán v pondelok odsúdili izraelský útok na nemocnicu v meste Chán Júnis v Pásme Gazy, pri ktorom zahynulo 20 ľudí vrátane viacerých novinárov. Vatikán uviedol, že je útokom šokovaný a Rím Izrael vyzval, aby garantoval bezpečnosť novinárov. TASR o tom informuje podľa agentúry ANSA.
„Napriek celosvetovému odsúdeniu sme naďalej šokovaní tým, čo sa deje v Gaze,“ povedal novinárom počas slávnostného otvorenia Národného liturgického týždňa v Neapole vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. „Zdá sa, že ani tu nie je v súčasnosti žiadna nádej na riešenie a situácia sa stáva čoraz komplikovanejšou, najmä z humanitárneho hľadiska,“ dodal.
Podľa talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho je potrebné garantovať bezpečnosť novinárov, ktorí majú právo vykonávať svoju prácu aj v Pásme Gazy.
„Pokiaľ ide o médiá v Gaze, spolu s mnohými ďalšími krajinami sme už schválili dokument. Naše stanovisko k slobode tlače zostáva nezmenené,“ uviedol šéf talianskej diplomacie.
Členovia medzinárodnej Koalície za slobodu médií minulý týždeň vyzvali Izrael, aby nezávislým zahraničným novinárom okamžite umožnil vstup do Pásma Gazy. Spoločný apel podpísalo 27 členov organizácie, okrem Talianska aj Slovensko, Rakúsko, Ukrajina, Británia, Austrália, Nemecko či Japonsko.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu v Chán Júnise dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Ďalší novinár pracujúci pre Reuters utrpel zranenia.
„Napriek celosvetovému odsúdeniu sme naďalej šokovaní tým, čo sa deje v Gaze,“ povedal novinárom počas slávnostného otvorenia Národného liturgického týždňa v Neapole vatikánsky štátny sekretár Pietro Parolin. „Zdá sa, že ani tu nie je v súčasnosti žiadna nádej na riešenie a situácia sa stáva čoraz komplikovanejšou, najmä z humanitárneho hľadiska,“ dodal.
Podľa talianskeho ministra zahraničných vecí Antonia Tajaniho je potrebné garantovať bezpečnosť novinárov, ktorí majú právo vykonávať svoju prácu aj v Pásme Gazy.
„Pokiaľ ide o médiá v Gaze, spolu s mnohými ďalšími krajinami sme už schválili dokument. Naše stanovisko k slobode tlače zostáva nezmenené,“ uviedol šéf talianskej diplomacie.
Členovia medzinárodnej Koalície za slobodu médií minulý týždeň vyzvali Izrael, aby nezávislým zahraničným novinárom okamžite umožnil vstup do Pásma Gazy. Spoločný apel podpísalo 27 členov organizácie, okrem Talianska aj Slovensko, Rakúsko, Ukrajina, Británia, Austrália, Nemecko či Japonsko.
Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v pondelok oznámilo, že Izrael zasiahol Násirovu nemocnicu v Chán Júnise dvoma raketami. Druhá dopadla po príjazde záchranných tímov. Pri útoku zahynuli aj piati novinári - jeden pracoval pre agentúru Reuters a novinárka na voľnej nohe spolupracovala od začiatku vojny s agentúrou AP. Ďalší novinár pracujúci pre Reuters utrpel zranenia.