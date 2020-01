Benedikt XVI. sa vo svojej knihe vyslovil proti zrušeniu celibátu

Vatikán 13. januára (TASR) - Emeritný pápež Benedikt XVI. sa vo svojej najnovšej knihe o kríze, ktorá v súvislosti so sexuálnym zneužívaním sužuje katolícku cirkev, vyslovil proti návrhom na zrušenie celibátu kňazov. Oznámilo to jeho vydavateľstvo, z vyhlásenia ktorého v pondelok citovala tlačová agentúra DPA.



Benedikt v zriedkavom komentári verejnej sféry od svojho odstúpenia pred siedmimi rokmi v pripravovanej knižnej publikácii tvrdí, že kňazi by nemali podliehať pokušeniu vzdať sa svojho celibátu. Spoluautorom knihy je konzervatívny kardinál Robert Sarah guinejského pôvodu.



Po tom, ako došlo k odhaleniu množstva prípadov zneužívania maloletých katolíckymi kňazmi po celom svete, zosilneli výzvy na zrušenie tohto stáročného zákazu manželstva pre kňazov - a to zo strany verejnosti i v samotnej cirkvi. Deväťdesiatdvaročný bývalý pápež však tvrdí, že úloha kňazov musí zostať nezmenená a kňazi by mali byť aj naďalej "ženíchmi cirkvi".



"Kňazstvo prechádza temným obdobím," napísal niekdajší pápež. Kniha s názvom "Z hĺbky našich sŕdc: Kňazstvo, celibát a kríza katolíckej cirkvi" vyjde 20. februára.



Nová Benediktova publikácia prichádza po októbrovej synode biskupov vo Vatikáne, na ktorej sa dohodlo, že vo výnimočných prípadoch bude možné vysvätiť zosobášených mužov. Podľa DPA toto opatrenie môže potenciálne viesť k úplnému zrušeniu celibátu. Opatrenie sa stretlo so silným odporom v radoch konzervatívnych členov duchovenstva.



Benedikt XVI., bývalý nemecký kardinál Joseph Ratzinger, sa v roku 2013 stal prvým pápežom za uplynulých takmer 600 rokov, ktorý rezignoval. Odvtedy žije vo vatikánskom kláštore.