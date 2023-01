Benedikta XVI. uložia do bývalej hrobky Jána Pavla II.

PREČÍTAJTE SI AJ: Vo Vatikáne sa začala rozlúčka verejnosti so zosnulým Benediktom XVI.

Na snímke ľudia čakajú pred Bazilikou sv. Petra, aby vzdali úctu a rozlúčili sa so zosnulým emeritným pápežom Benediktom XVI. v pondelok 2. januára 2023 vo Vatikáne. Foto: TASR/AP

Vatikán 2. januára (TASR) - Bývalý pápež Benedikt XVI., ktorý zomrel na Silvestra 31. decembra vo veku 95 rokov, bude uložený do niekdajšej hrobky pápeža Jána Pavla II. v krypte Baziliky svätého Petra vo Vatikáne. V pondelok to oznámil vatikánsky hovorca Matteo Bruni a potvrdil tak skoršie správy médií. TASR prevzala informácie z talianskej tlačovej agentúry ANSA.Benediktovi XVI., ktorého pozostatky vystavili od pondelka v bazilike, vzdalo poctu od 09.00 h do 14.00 h SEČ už 40.000 ľudí.Zosnulého poľského pápeža, ktorý zomrel vo veku 85 rokov v roku 2005, premiestnili zo spomínanej hrobky hore do baziliky po jeho blahorečení (beatifikácii) v roku 2011. Jána Pavla II. potom v roku 2014 vyhlásili za svätca na spoločnom kanonizačnom obrade (svätorečení) aj s predchádzajúcim pápežom Jánom XXIII.Bruni uviedol, že Benedikta XVI. uložia do hrobky hneď po pohrebných obradoch vo štvrtok 5. januára.Šéf vatikánskeho tlačového oddelenia tiež potvrdil, že oficiálne delegácie budú iba dve, talianska a nemecká. Zrejme to súvisí s poslednou vôľou Benedikta XVI., ktorý si neželal okázalý pohreb, pretože bol už len emeritný pápež.Okolo tela Benedikta XVI., vystaveného pred pohrebom v Bazilike svätého Petra, prechádzalo v pondelok množstvo ľudí, ktorí mu prišli vzdať poctu. Medzi prvými si ho uctili taliansky prezident Sergio Mattarella a premiérka Giorgia Meloniová.Benedikt XVI. v roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.