Vatikán: Britský kráľ Karol III. sa stretol s pápežom Františkom

Vatikán 9. apríla (TASR) – Britský kráľ Karol III. a jeho manželka kráľovná Kamila v stredu nečakane vo Vatikáne navštívili pápeža Františka. Stretli sa napriek tomu, že ich audienciu predtým oficiálne zrušili vzhľadom na zdravotný stav najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi. Informovali o tom agentúry AFP a AP, na ktoré sa odvoláva TASR.



Súkromné stretnutie potvrdili večer Vatikán i Buckinghamský palác. Pre Karola III. (76) to bola prvá schôdzka s pápežom, odkedy sa v roku 2022 stal britským panovníkom a tiež hlavou anglikánskej cirkvi.



František (88) sa zotavuje vo svojej vatikánskej rezidencii po tom, ako ho 23. marca prepustili z nemocnice po piatich týždňoch liečby zápalu pľúc. Pápež by sa mal vyhýbať všetkým namáhavým aktivitám, no v nedeľu sa v závere omše prekvapivo objavil na Námestí svätého Petra.



„Ich Veličenstvá mali veľkú radosť, že pápež sa mal dostatočne dobre na to, aby ich prijal – a že mali príležitosť podeliť sa s ním o svoje želania všetkého najlepšieho osobne,“ uviedol vo vyhlásení Buckinghamský palác.



Vatikán informoval, že František zaželal britskému kráľovi a jeho manželke všetko najlepšie pri príležitosti stredajšieho 20. výročia ich svadby. Karolovi III. tiež zaželal skoré uzdravenie. Štvordňovú návštevu britského kráľovského páru v Taliansku ohrozili zdravotné problémami kráľa, keď ho koncom marca nakrátko prijali do nemocnice pre vedľajšie účinky liečby rakoviny.



Karol III. navštívil Vatikán už päťkrát, ešte ako princ Charles, a stretol sa s tromi pápežmi. František ho prijal v rokoch 2017 a 2019 a jeho predchodca Benedikt XVI. v roku 2009. S pápežom Jánom Pavlom II. sa stretol počas jeho návštevy v Británii v roku 1982 a v roku 2005 sa zúčastnil na jeho pohrebe vo Vatikáne.