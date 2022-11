Vatikán bude vyšetrovať francúzskeho kardinála za zneužitie dievčaťa

Vatikán 11. novembra (TASR) - Vatikán bude vyšetrovať francúzskeho kardinála Jeana-Pierra Ricarda, ktorý sa verejne priznal k "zavrhnutiahodnému" činu na 14-ročnom dievčati. V piatok to uviedol hovorca Vatikánu Matteo Bruni. TASR prevzala správu z agentúry AFP.



"Aby sa riadne preskúmalo, čo sa stalo, rozhodli sme sa spustiť predbežné vyšetrovanie," povedal Bruni. Dodal, že Vatikán ešte musí vymenovať hlavného vyšetrovateľa. Podľa jeho slov by malo ísť o osobu "s potrebnou autonómiou, nestrannosťou a skúsenosťami".



Ricard, ktorého za kardinála vymenoval v roku 2006 pápež Benedikt XVI., je jedným z 11 vysokopostavených cirkevných predstaviteľov, ktorí boli obvinení zo sexuálneho násilia. V pondelok to uviedol predseda Konferencie biskupov Francúzska Eric de Moulins-Beaufort.



V nadväznosti na toto vyhlásenie začala francúzska prokuratúra vyšetrovanie vo veci zneužívania maloletých.



"Pred 35 rokmi som spáchal zavrhnutiahodný skutok na 14-ročnom dievčati. Moje konanie tejto osobe nepochybne spôsobilo závažné a dlhotrvajúce následky," uviedol Ricard vo vyhlásení, ktoré prečítal na biskupskej konferencii v Lurdoch. Dodal, že odvtedy požiadal ženu o odpustenie. Ricard v minulosti pôsobil ako biskup vo francúzskom meste Bordeaux.



Pápež František v nedeľu uviedol, že katolícka cirkev pracuje v boji proti zneužívaniu detí zo strany duchovných "najlepšie, ako vie". Zároveň však priznal, že v tejto veci existujú nedostatky.