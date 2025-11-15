< sekcia Zahraničie
Vatikán do Kanady vrátil 62 artefaktov od pôvodných obyvateľov
Katolícki misionári v Kanade cennosti pôvodných obyvateľov poslali do Ríma ešte v roku 1925.
Autor TASR
Vatikán 15. novembra (TASR) - Vatikán v sobotu oznámil, že kanadským katolíckym biskupom vrátil 62 artefaktov spätých s pôvodným obyvateľstvom tejto krajiny. Pápež Lev XIV. daroval predmety Kanadskej konferencii katolíckych biskupov po stretnutí s jej predsedom Pierrom Goudreaultom. Kanadskí biskupi ich odovzdajú Národnej organizácií pôvodných obyvateľov, aby sa vrátili do komunít odkiaľ pochádzajú. TASR o tom informuje podľa agentúry Reuters.
Katolícki misionári v Kanade cennosti pôvodných obyvateľov poslali do Ríma ešte v roku 1925. Vystavili ich na expozícii pápeža Pia XI. spolu so 100.000 ďalšími artefaktmi z celého sveta. Artefakty z tejto expozície sa stali základom pre Vatikánske etnologické múzeum.
Kanadská ministerka zahraničných vecí Anita Anandová gesto Vatikánu privítala. „Je to dôležitý krok, ktorý pripomína rozmanité kultúrne dedičstvo pôvodného obyvateľstva a podporuje pokračujúce úsilie o pravdu, spravodlivosť a zmierenie,“ napísala na X.
V roku 2022 predchádzajúci pápež František pôvodným obyvateľom Kanady adresoval historické ospravedlnenie za konanie katolíckych misionárov v internátnych školách, kde boli mnohé deti z radov pôvodného kanadského obyvateľstva zneužívané.
