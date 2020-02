Do Sixtínskej kaplnky sa po storočiach vrátia Raffaelove tapisérie

Vatikán 17. februára (TASR) - Po prvý raz za niekoľko storočí umiestnili v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne všetkých 12 tapisérií (nástenných pokrovcov) navrhnutých renesančným majstrom Raffaelom. Stalo sa tak pri príležitosti osláv 500. výročia úmrtia tohto umelca, informovala v pondelok tlačová agentúra Reuters.



"Diela boli vytvorené pre tento priestor, preto sme sa rozhodli, že je to najlepší spôsob oslavy," uviedla riaditeľka Vatikánskych múzeí (Musei Vaticani) Barbara Jattaová.



Tapisérie, ktoré boli utkané v Bruseli v dielni Pietera van Aelsta podľa Raffaelových skíc, zobrazujú scény z knihy Skutky apoštolov, napríklad ukameňovanie svätého Štefana či kázanie svätého Pavla v Aténach.



Tapisérie budú visieť v Sixtínskej kaplnke jeden týždeň. Pôvodne sa tam nachádzali v rokoch 1512-1536. Všetkých 12 diel dôkladne zreštaurovali experti z Vatikánskych múzeí počas uplynulých desiatich rokov.



"Posledný záznam, ktorý máme o tom, že v Sixtínskej kaplnke viseli všetky Raffaelove tapisérie, je z konca 16. storočia," uviedla pre Reuters kurátorka danej výstavy Alessandra Rodolfová.



Sedem tapisérií, ktoré vznikli na objednávku pápeža Leva X., umiestnili do Sixtínskej kaplnky 26. decembra 1519. Raffael zomrel o štyri mesiace neskôr ako 37-ročný. Zvyšné tapisérie dokončili až po jeho smrti.



Predchádzajúce výstavy zahŕňali iba desať tapisérií. Reštaurátori povolili vystavenie všetkých 12 kusov iba na týždeň z dôvodu ich ochrany, ako aj preto, že niektoré budú zapožičané do iných múzeí. Jedna z nich poputuje do rímskej Scuderie del Quirinale, ďalšia do Národnej galérie v Londýne.