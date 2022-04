Dziwisza zbavili obvinení z údajného krytia sexuálneho zneuží

Varšava 22. apríla (AP) - Vatikánski vyšetrovatelia zbavili niekdajšieho osobného tajomníka pápeža Jána Pavla II. Stanislawa Dziwisza obvinení z údajného krytia sexuálneho zneužívania kňazmi v Poľsku. V piatok o tom informovala vatikánska nunciatúra vo Varšave. TASR správu prevzala od agentúry AP.



V stanovisku nunciatúry sa uvádza, že kroky kardinála Dziwisza boli "správne, a preto sa Svätá stolica rozhodla vo vyšetrovaní nepokračovať".



Vatikán poslal v júni minulého roka do Poľska kardinála Angela Bagnasca, ktorý mal zhromaždiť dôkazy a dokumentáciu súvisiacu s obvineniami, že Dziwisz počas svojho pôsobenia ako krakovský arcibiskup v rokoch 2005 – 2016 kryl sexuálne zneužívanie kňazmi.



Počas vyšetrovania sa nebralo do úvahy obdobie rokov 1978 – 2005, keď Dziwisz pôsobil vo Vatikáne ako tajomník vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. Po jeho smrti v roku 2005 sa Dziwisz vrátil do Poľska.



Podľa AP svätý Ján Pavol II. a Stanislaw Dziwisz sa stavali pomerne zdržanlivo k tvrdeniam o obťažovaní kňazmi, lebo z čias komunistického Poľska mali skúsenosti, že duchovní boli často diskreditovaní nepravdivými obvineniami.