Francúzsky premiér Castex sa stretol s pápežom Františkom

Vatikán 18. októbra (TASR) – Francúzsky premiér Jean Castex sa v pondelok vo Vatikáne stretol s pápežom Františkom. K schôdzke došlo v čase, keď francúzska katolícka cirkev čelí kritike v súvislosti so sexuálnym zneužívaním detí a tvrdeniami o nadradenosti spovedného tajomstva nad zákonom republiky. Informovala o tom agentúra AFP.



Castexova dlhodobo plánovaná cesta v Ríme, v rámci ktorej sa na rokovaniach stretne aj s talianskym premiérom Mariom Draghim, prišla po zverejnení správy o zneužití 216.000 detí katolíckym duchovenstvom, ku ktorému malo dôjsť v čase od roku 1950 do roku 2020.



Pápež František, ktorý boj proti zneužívaniu zo strany predstaviteľov cirkvi povýšil za prioritu svojho úradu, v súvislosti so správou uviedol, že sa za ňu „hanbí".



Spor však vypukol po tom, čo arcibiskup Éric de Moulins-Beaufort, predseda francúzskej biskupskej konferencie, uviedol, že kňazi nie sú povinní hlásiť sexuálne zneužívanie v prípade, ak sa o ňom dozvedeli počas spovede, počas ktorej sa veriaci vyspovedajú z hriechov, píše AFP.



Jeho vyjadrenia boli v súlade s vlani aktualizovanými vatikánskymi smernicami, ktoré vyzývajú duchovných, aby tvrdenia o zneužívaní hlásili, pričom spovedník by sa mal pokúsiť kajúcnika presvedčiť, aby o tom povedal niekomu inému.



Obhajcovia obetí vo Francúzsku poukázali na to, že francúzske zákony uznávajú kňazom profesionálnu dôvernosť, nevzťahujú sa však na potenciálne trestné prípady zahŕňajúce násilie alebo sexuálne útoky na mladistvých.



Moulinsa-Beauforta následne požiadal o schôdzku aj francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin. Arcibiskup neskôr nástojil na tom, že ochrana detí je „absolútnou prioritou", pripomína AFP.



Premiéra Castexa na návšteve Vatikánu pri príležitosti 100. výročia obnovenia diplomatických vzťahov Francúzska a Svätej stolice sprevádzal aj samotný Darmanin i francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian.