Vatikán: Kardináli pokračujú vo voľbe pápeža v druhý deň konkláve

Vatikán 8. mája (TASR) - Kardináli katolíckej cirkvi z celého sveta sa vo štvrtok ráno zhromaždili v Sixtínskej kaplnke vo Vatikáne, kde budú v druhý deň konkláve voliť nástupcu zosnulého pápeža Františka. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Konkláve sa oficiálne začalo v stredu o 17.45 h. Po prvom hlasovaní z komína nad Sixtínskou kaplnkou stúpal čierny dym, čo znamená, že kardináli nezvolili nového pápeža. Ak by pápeža zvolili, objavil by sa biely dym. Agentúra Reuters pripomína, že žiadny pápež v moderných dejinách nebol zvolený na prvý pokus.



Po hlasovaní strávili kardináli noc v jednej z dvoch vyhradených vatikánskych rezidencií, kde podľa Reuters mohli pokračovať v neformálnych rozhovoroch.



Na voľbe 267. pápeža v dejinách katolíckej cirkvi sa zúčastňuje 133 kardinálov voliteľov zo 70 krajín. Na zvolenie nového pápeža je potrebná dvojtretinová väčšina, teda 89 hlasov.



Kardináli sa vo štvrtok ráno zúčastnili na omši a následne sa vybrali na hlasovanie. Ak prvé tajné hlasovanie ráno opäť neprinesie jasného víťaza, uskutoční sa druhé hlasovanie. Ak ani to neprinesie konsenzus, popoludní sa uskutočnia ďalšie dve hlasovania, objasňuje AFP.