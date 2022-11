Vatikán kritizuje Čínu za svojvoľné vymenovanie biskupa

Peking/Vatikán 28. novembra (TASR) - Vatikán cez víkend vydal nezvykle ostré vyhlásenie odsudzujúce vymenovanie Pcheng Wej-čaa za pomocného biskupa v provincii Ťiang-si, ktorú Vatikán neuznáva ako diecézu. V pondelok na to reagovalo čínske ministerstvo zahraničných vecí s tým, že vláda je pripravená rozšíriť "priateľský konsenzus" s Vatikánom ohľadom vymenovávania biskupov. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AP.



Vatikán a Čína neudržiavajú oficiálne diplomatické styky od roku 1951, keď sa k moci v tejto ázijskej krajine dostali komunisti a vyhnali katolíckych kňazov. Vatikán sa v uplynulých rokoch usiloval o uvoľnenie napätia a dosiahol dohodu s Pekingom o vymenovávaní biskupov.



Podľa Vatikánu k vymenovaniu pomocného biskupa Pchenga došlo po vytrvalom nátlaku zo strany miestnych úradov. "Nebolo to v súlade s duchom dialógu," posťažoval sa Vatikán s odvolaním sa na dohodu z roku 2018. Dohoda umožňovala Vatikánu vetovať vymenovávanie biskupov, ktoré mal dovtedy v rámci oficiálnej štátnej cirkvi plne v rukách čínsky komunistický režim. Vatikán vtedy zároveň uznal niekoľkých štátnych biskupov.



Túto dohodu od začiatku tvrdo kritizoval kardinál Joseph Zen Ze-kiun, bývalý diecézny biskup Hongkongu, ako podraz Vatikánu voči prenasledovanej podzemnej cirkvi v Číne, ktorá bola celý čas verná pápežovi.



Vymenovanie biskupa Zena za kardinála pred 16 rokmi pretlačil vo Vatikáne slovenský kardinál Jozef Tomko, vtedajší prefekt Kongregácie pre evanjelizáciu národov.



Podľa Zena v tom období Čína zaujímala priaznivejší postoj voči cirkvi, čo pripísal Tomkovmu otvorenému a zároveň neoblomnému prístupu k Čínskej komunistickej strane. Situácia sa podľa neho zhoršila po tom, čo musel Tomko pre pokročilý vek funkciu opustiť a jeho nástupcovia boli príliš povoľní voči komunistickému režimu.



Kardinála Zena zatkla čínska polícia v máji tohto roku za údajnú spoluprácu so zahraničnými silami. Nedávno dostal tento 90-ročný kardinál, ktorého medzičasom prepustili z väzby, pokutu za finančnú podporu obhajoby prodemokratických demonštrantov v Hongkongu. Vyšetrovanie za údajnú spoluprácu zo zahraničnými silami však pokračuje. Za tento trestný čin hrozí až doživotie.