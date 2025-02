Vatikán kritizuje Trumpov návrh na vysídlenie Palestínčanov z Gazy

Vatikán 14. február (TASR) - Vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin vo štvrtok odmietol návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na presťahovanie približne dvoch miliónov Palestínčanov z Pásma Gazy. Podľa neho by mali zostať vo svojich domovoch, píše TASR na základe správy agentúry AFP.



"Toto je jeden zo základných bodov Svätej stolice: žiadne deportácie," povedal Parolin podľa tlačovej agentúry ANSA. "Podľa nášho názoru je riešením existencia dvoch štátov," dodal.



Presun Palestínčanov by podľa neho spôsobil regionálne napätie a označil ho za nezmysluplný, keďže susedné krajiny ako napríklad Jordánsko sú proti, vysvetlil Parolin.



Trump svoj plán ohľadom vysídlenia Palestínčanov z Pásma Gazy predstavil minulý týždeň na tlačovej konferencii s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, pričom Egypt a Jordánsko vyzval na ich prijatie. Podľa neho by USA mali nad celým regiónom prevziať kontrolu.



AFP pripomína, že odborníci označujú návrh za porušujúci medzinárodné právo, zatiaľ čo Netanjahu ho nazval "revolučným".



K tejto kritike zo strany Vatikánu došlo po utorkovom vyjadrení pápeža Františka, v ktorom odsúdil plány Trumpa na deportáciu nelegálnych migrantov z USA. Situáciu označil za "závažnú krízu", ktorá poškodzuje dôstojnosť ľudí a robí ich mimoriadne zraniteľnými a bezbrannými.



Člen Trumpovej administratívy zodpovedný za ochranu hraníc Tom Homan v reakcii na pápežove vyjadrenia v utorok vyhlásil, že pápež František by sa "mal držať katolíckej cirkvi a nechať presadzovanie hraníc na nás".