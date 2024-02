Mníšky zverejnili podrobnosti o zneužívaní slovinským kňazom Rupnikom

Vatikán 21. februára (TASR) - Dve bývalé mníšky v stredu uviedli, že známy slovinský kňaz a umelec Marko Rupnik ich prinútil spoločne pozerať porno, aby "duchovne rástli". TASR správu prebrala od agentúry AFP.



Náboženský umelec Rupnik (69), ktorého mozaiky zdobia kostoly a baziliky na celom svete vrátane Vatikánu, je obvinený zo sexuálneho a psychického zneužívania najmenej 20 žien počas obdobia takmer 30 rokov v náboženskej komunite v Slovinsku.



"Bral na do pornografických kín, aby mi pomohol 'duchovne rásť'," povedala novinárom na tlačovej konferencii v Ríme Gloria Brancianiová, ktorá bola členkou komunity do roku 1994.



"Povedal, že nebudem duchovne rásť, ak nenaplním jeho sexuálne potreby," povedala. "Spolu s ďalšou mníškou mal s nami sex, pretože povedal, že je to ako (svätá) trojica," dodala Brancianiová.



Rupnik bol v roku 2020 nakrátko exkomunikovaný z cirkvi, ale bol do nej opäť prijatý po tom, ako sa kajal za svoje činy. Z jezuitského rádu ho vylúčili vlani v júni.



Vatikán aj jezuitský rád vnímali Rupnikov prípad veľmi citlivo. Pápež František je totiž jezuita a jezuitskí kňazi zastávajú vysoké funkcie v Kongregácii pre náuku viery, pod ktorú podľa cirkevného práva spadajú prípady zneužívania.



V októbri František nariadil Kongregácii pre náuku viery opätovne otvoriť Rupnikov prípad. Zároveň tiež v tomto prípade zrušil premlčacie lehoty, čím otvoril cestu pre potenciálne disciplinárne konania.