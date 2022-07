Vatikán: Nemecká synodálna cesta nemá právomoc na inovácie v náuke

Vatikán/Berlín 21. júla (TASR) - Progresívna nemecká "synodálna cesta" nemá právomoc na to, aby robila inovatívne rozhodnutia ohľadne katolíckej náuky a morálky a zaväzovala nimi biskupov a veriacich. Vyhlásila to vo štvrtok Svätá stolica, ktorá zároveň v tejto súvislosti varovala pred rozkolom v cirkvi. Informuje o tom TASR na základe správ Vatican News a agentúry Reuters.



V rámci synodálnej cesty majú laici po celom svete možnosť vyjadriť sa k fungovaniu katolíckej cirkvi. Nemecká synodálna cesta požaduje zrušenie kňazského celibátu a zároveň zavedenie kňazského svätenia pre ženy a tiež požehnávanie zväzkov osôb rovnakého pohlavia.



"Nebolo by prípustné rozbiehať v diecézach, prv než by existovala dohoda odsúhlasená na úrovni univerzálnej cirkvi, nové oficiálne štruktúry alebo náuky, čo by predstavovalo ranu pre cirkevné spoločenstvo a ohrozenie jednoty Cirkvi," píše sa vo vyhlásení Svätej stolice.



Ako pripomína Reuters, nemecká katolícka cirkev síce nie je najväčšou národnou cirkvou na svete, avšak má značný vplyv v dôsledku obrovského objemu peňazí, ktorými disponuje vďaka inštitútu cirkevnej dane v Nemecku. Napríklad diecéza v Kolíne nad Rýnom, ktorá je najväčšou v krajine, má väčšie príjmy než samotný Vatikán.



Podľa štatistík za rok 2020 oficiálne vystúpilo z katolíckej cirkvi 400.000 Nemcov. V nemeckej katolíckej cirkvi tak ostalo menej než 23 miliónov ľudí.