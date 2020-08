Vatikán: Netreba mať vážne obavy o zdravie emeritného pápeža

Vatikán 3. augusta (TASR) - Vatikán v pondelok oznámil, že bývalý pápež Benedikt XVI. nie je zdravotne v mimoriadne zlom stave. Reagoval tak na Benediktovho životopisca Petra Seewalda, ktorý pre pondelkové vydanie nemeckého denníka Passauer Neue Presse povedal, že emeritný pápež je "mimoriadne slabý".



Zdravie Benedikta XVI. "nie je dôvodom na mimoriadne znepokojenie, najmä vzhľadom na to, že 93-ročný pápež prekonáva najakútnejšie štádium bolestivej choroby", napísal vatikánsky tlačový úrad a citoval pritom pápežovho osobného tajomníka Georga Gänsweina.



Bavorské noviny Passauer Neue Presse (PNP) citovali pápežovho životopisca Seewalda, podľa ktorého Benedikt XVI. trpí erysipelasom na tvári - infekčnou chorobou, pre ktorú sú charakteristické vyrážky a silná bolesť a ktorá je známa aj pod názvom "ruža".



"Podľa Seewalda je emeritný pápež teraz mimoriadne slabý. Jeho intelektuálne schopnosti a pamäť nie sú ovplyvnené, ale jeho hlas je sotva počuteľný," napísal PNP.



Seewald údajne Benedikta XVI. navštívil uplynulú sobotu v Ríme, aby mu podľa denníka predstavil jeho novú biografiu.



"Počas stretnutia bol emeritný pápež napriek svojej chorobe optimistický a povedal, že ak sa mu sily vrátia, možno sa opäť vráti k písaniu," dodal podľa novín Seewald.



Benedikt XVI., vlastným menom Joseph Ratzinger, ešte v júni zavítal do Nemecka, aby navštívil svojho chorého staršieho brata Georga.



Išlo o vôbec prvú Benediktovu cestu mimo Talianska od jeho prekvapujúceho odstúpenia z pápežského stolca v roku 2013.



Dva týždne po jeho návšteve 96-ročný Georg Ratzinger zomrel. Bratia si boli celý život veľmi blízki, obaja boli kňazi, pričom vysvätení boli v ten istý deň v júni 1951.



Odstúpenie Benedikta XVI. z pápežského úradu bolo prvé za takmer 600 rokov. Ako dôvod uviedol zdravotné dôvody. Následne sa utiahol do malého niekdajšieho kláštora vo Vatikáne a na verejnosti sa objavuje len veľmi zriedka. Tohto tradicionalistu potom na Petrovom stolci vystriedal reformne orientovaný pápež František.