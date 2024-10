Vatikán odhalí zreštaurovaný baldachýn v Bazilike svätého Petra

Vatikán 8. októbra (TASR) - Desaťmesačná obnova bronzovo-dreveného baldachýnu uprostred Baziliky svätého Petra vo Vatikáne sa blíži ku koncu a dielo bude verejnosti predstavené 27. októbra. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry Reuters.



Tvarovaný baldachýn nad hlavným oltárom je od februára obklopený lešením. Odborníci odvtedy pokračujú v rozsiahlej renovácii diela zo 17. storočia. Jeho autorom je barokový sochár a architekt Gian Lorenzo Bernini.



Reštaurátorské práce v hodnote asi 700.000 eur pomohli odhaliť "explóziu farieb, explóziu dokonalosti", povedal františkán Enzo Fortunato, vedúci komunikácie Pápežskej baziliky sv. Petra.



Baldachýn bol postavený nad miestom, kde bol podľa tradície pochovaný prvý pápež svätý Peter, ktorý zahynul ako kresťanský mučeník za vlády rímskeho cisára Nera (vládol v rokoch 54-68 n. l.).



Tmavá bronzová konštrukcia je zdobená pozlátenými detailmi a je zakončená pozláteným krížom na guli.



Carlo Usai, jeden z reštaurátorov, povedal, že ho prekvapilo množstvo zlata na konštrukcii, z ktorého časť bola predtým pokrytá lakom. "Bolo to výnimočné. Každá malá časť, každý detail baldachýnu je výnimočný," povedal Usai.



Výsledok práce reštaurátorov bude oficiálne predstavený verejnosti 27. októbra počas omše, ktorú bude viesť pápež František. Potvrdil to kardinál Mauro Gambetti, arcikňaz baziliky a predseda Fabriky svätého Petra - vatikánskeho subjektu povereného ochranou a údržbou chrámu.



Zároveň sa dokončujú reštaurátorské práce na bronzovom relikviári v zadnej časti baziliky, ktorý je tiež dielom Berniniho, a vytvára sa nová sklenená tabuľa na ochranu Michelangelovej Piety v prednej časti chrámu.



Vatikán chce práce dokončiť pred začiatkom jubilejného Svätého roka 2025, ktorý sa začne na Štedrý deň, a do Ríma priláka milióny pútnikov.