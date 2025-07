Vatikán opätovne vyzval na uznanie Palestínskeho štátu

New York 28. júla (TASR) - Štátny sekretár Vatikánu Pietro Parolin v pondelok opätovne vyzval krajiny sveta uznať existenciu Palestínskeho štátu a vyhlásil, že by podľa neho všetci členovia zoskupenia G7 mali nasledovať príklad Francúzska. Informuje o tom TASR na základe správy televízie Sky News.



Podľa Parolina krok Francúzska nie je unáhlený. „(Palestínsky štát) sme uznali už dávnejšie. Pre nás je riešením uznanie dvoch štátov, ktoré existujú vedľa seba, no zároveň sú nezávislé a bezpečné,“ uviedol Parolin.



Vatikán formálne uznal existenciu Palestínskeho štátu ešte v roku 2015. Parolin svojim vyhlásením reagoval na štvrtkové vyhlásenie francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona, podľa ktorého jeho krajina spraví rovnaký krok na septembrovom Valnom zhromaždení OSN.