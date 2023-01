Vatikán otvoril hrobku emeritného pápeža Benedikta XVI. pre verejnosť

Vatikán 8. januára (TASR) - Vatikán v nedeľu otvoril pre verejnosť miesto posledného odpočinku emeritného pápeža Benedikta XVI., ktorého vo štvrtok pochovali v krypte pod vatikánskou Bazilikou sv. Petra. TASR správu prevzala z agentúry ANSA.



Zosnulého Benedikta XVI. uložili do podzemia do bývalej hrobky svätého pápeža Jána Pavla II., ktorého pozostatky odtiaľ preniesli hore do baziliky v roku 2011, keď bol blahorečený (beatifikovaný).



Na náhrobnom kameni emeritného pápeža je vyryté jeho meno v latinskom jazyku: "Benedictus PP XVI".



Agentúra ANSA uvádza, že v Bazilike sv. Petra čakalo na oficiálne otvorenie hrobky množstvo veriacich z celého sveta, aby sa pred hrobom Benedikta XVI. mohli pomodliť a vzdať mu úctu.



Benedikt XVI. zomrel 31. decembra vo veku 95 rokov. V roku 2013 ako prvý pápež po šiestich storočiach dobrovoľne odstúpil z funkcie a stal sa emeritným pápežom. Abdikáciu zdôvodnil pokročilým vekom a vysvetlil, že už nemá dostatok síl na ďalšie vykonávanie povinností najvyššieho predstaviteľa katolíckej cirkvi.