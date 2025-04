Vatikán oznámil, že do konkláve nenastúpia dvaja zo 135 voliteľov

Vatikán 29. apríla (TASR) - Vatikán v utorok oficiálne potvrdil, že na voľbe nového pápeža sa zo zdravotných dôvodov nezúčastnia dvaja zo 135 kardinálov-voliteľov. Konkláve sa začne 7. mája. Právo voliť nového pápeža majú kardináli mladší ako 80 rokov, pripomína TASR.



Ako informovala agentúra APA, hovorca Vatikánu Matteo Bruni nezverejnil mená absentujúcich kardinálov. Podľa správ z médií ide pravdepodobne o kardinála Vinka Puljiča (79), emeritného arcibiskupa Sarajeva, a španielskeho kardinála Antonia Caizaresa (79).



Oddelene od nich taliansky kardinál Giovanni Angelo Becciu v utorok oznámil, že sa podvolí vôli pápeža Františka a nezúčastní sa na konkláve, na ktorom sa bude voliť nástupca po zosnulom pápežovi. Becciu patril kedysi k najvplyvnejším osobnostiam Vatikánu, v roku 2020 však dostal od pápeža Františka pokyn, aby sa vzdal kardinálskych výsad. Táto výzva súvisela s tým, že Becciu sa zaplietol do veľkého finančného škandálu a bol aj usvedčený zo sprenevery majetku cirkvi.



Po Františkovej smrti Becciu začal agitovať za podporu svojho práva zúčastniť sa na konkláve, ale v utorok vydal vyhlásenie, v ktorom oznámil, že z konkláve oficiálne odstupuje, doplnila televízia CNN.



Vo Vatikáne sa v utorok konala v poradí šiesta generálna kongregácia kardinálov od smrti pápeža Františka, na ktorej sa pokračovalo v prípravách na konkláve.



Prítomných bolo 183 kardinálov, ktorí okrem iného opäť diskutovali o výzvach stojacich pred cirkvou. Kardináli následne dali zverejniť posolstvo s vyjadrením vďaky za prejavy účasti a podpory po skone pápeža Františka. Poďakovali sa aj hodnostárom nekatolíckych cirkví i predstaviteľom iných náboženstiev, vrátane židovstva a islamu, ako aj občianskym autoritám a štátnym delegáciám z celého sveta.



Konkláve sa začne 7. mája podľa rovnakého harmonogramu ako predchádzajúce konkláve v roku 2013. Votívnej omši za voľbu pápeža (Pro Eligendo Papa), ktorá sa bude sláviť o 10.00 h v Bazilike sv. Petra, bude predsedať kardinál Giovanni Battista Re, dekan kardinálskeho kolégia.



Konkláve sa oficiálne začne o 16.30 h modlitbou v Paulínskej kaplnke. Kardináli voliči sa pred vstupom v procesii do neďalekej Sixtínskej kaplnky ešte pomodlia Litánie ku všetkým svätým. Po speve gregoriánskeho hymnu Veni Creator Spiritus zložia slávnostnú prísahu, v ktorej sa zaviažu, že v prípade svojho zvolenia za pápeža budú verne plniť tzv. Petrovo ministérium, teda pápežský úrad, zachovávať absolútne tajomstvo, pokiaľ ide o konkláve, a že sa zdržia akýchkoľvek pokusov o zasahovanie do voľby pápeža zvonku.



Spravodajský server Vatican News objasnil, že počas celého volebného procesu sa kardináli-volitelia musia zdržať zasielania listov alebo telefonátov - s výnimkou prípadov krajnej nutnosti. Nesmú zasielať ani prijímať žiadne správy, prijímať noviny alebo časopisy akéhokoľvek druhu ani sledovať rozhlasové alebo televízne vysielanie.