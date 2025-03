Vatikán: Pápež na Veľkonočnú nedeľu udelí požehnanie Urbi et Orbi

Rím 27. marca (TASR) - Pápež František, ktorý sa zotavuje z ťažkého zápalu pľúc, udelí na Veľkonočnú nedeľu (20. apríla) svoje tradičné požehnanie Urbi et Orbi (mestu Rím a svetu). TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry ANSA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie tlačového úradu Svätej stolice.



Nateraz nie je známe, či 88-ročný pápež bude osobne prítomný aj na verejných obradoch Svätého (Veľkého) týždňa. Tlačový úrad Svätej stolice zdôraznil, že sa o tom rozhodne podľa vývoja jeho zdravotného stavu „v najbližších týždňoch“.



Pápež sa po piatich týždňoch hospitalizácie v rímskej nemocnici v nedeľu vrátil do Vatikánu, kde bude najmenej dva mesiace pokračovať v rekonvalescencii spojenej s pohybovou a dýchacou rehabilitáciou. Lekári mu odporúčali, aby sa verejným aktivitám a kontaktom s ľuďmi úplne vyhýbal.



Agentúra AFP konštatuje, že zjav pápeža, ktorý bol pri odchode z nemocnice zoslabnutý, s výraznými črtami a krehkým hlasom, vyvolal medzi veriacimi otázky o jeho prítomnosti na obradoch na Veľkú noc - tá je pre katolíkov najdôležitejším sviatkom roka.



V kalendári liturgických slávení na toto obdobie, ktorý Vatikán zverejnil vo štvrtok, sa nachádza aj slávnostné požehnanie Urbi et Orbi, ktoré pápež udeľuje z balkóna Baziliky svätého Petra každú Veľkonočnú nedeľu, ako aj v ďalšie významné sviatky v živote cirkvi.



V kalendári figurujú všetky obrady Svätého týždňa vrátane veľkopiatkovej Krížovej cesty v rímskom Koloseu, ale neuvádza sa v ňom, kto ich bude viesť.



Slávením omší a obradov môže pápež poveriť aj iných prelátov - zvyčajne kardinálov -, ale požehnanie Urbi et Orbi môže udeliť iba on sám.



Vatikán vo štvrtok potvrdil aj plány na kanonizáciu talianskeho blahoslaveného Carla Acutisa (1991 - 2006), ktorá sa uskutoční 27. apríla. Rozsah účasti pápeža na tomto obrade však Vatikán tiež neuviedol.



Táto posledná pápežova hospitalizácia, počas ktorej sa podľa lekárov dvakrát ocitol na prahu smrti, vyvolala najväčšie obavy o jeho život od jeho zvolenia v roku 2013.