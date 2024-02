Pápež a argentínsky prezident Milei si na audiencii vymenili dary

Vatikán 12. februára (TASR) - Pápež František počas pondelňajšej audiencie vo Vatikáne prijal argentínskeho prezidenta Javiera Mileia. Milei sa tiež stretol s ďalšími najvyššie postavenými predstaviteľmi Vatikánu. TASR správu prevzala z agentúry AP a servera Vatican News.



Pápež svojho krajana Mileia prijal o 9.00 h, pričom ich stretnutie trvalo približne jednu hodinu. Argentínskemu prezidentovi daroval bronzový medailón s motívom baldachýnu nad oltárom Baziliky sv. Petra, výtlačky pápežských dokumentov a posolstvo mieru pre tento rok. Mieli mu venoval okrem typických argentínskych sušienok aj pamätnú pohľadnicu vydanú pri príležitosti kanonizácie rehoľníčky Márie Antónie od svätého Jozefa, prezývanej Mama Antula. V nedeľu bola vo Vatikáne svätorečená ako vôbec prvá Argentínčanka a Milei sa zúčastnil na jej vyhlásení za svätú.



Milei vlani počas predvolebnej kampane pápeža označil za imbecila, ktorý podporuje komunizmus a ostro ho kritizoval za zasahovania do politických záležitostí. Počas víkendu ho naopak v jednom rozhovore označil za najdôležitejšieho Argentínčana v dejinách. Pozval ho tiež na oficiálnu návštevu Argentíny, termín však ešte nebol určený. Išlo by o prvú Františkovu návštevu vo vlasti od roku 2013, keď ho kardinálske konkláve v tajnej voľbe ustanovilo na Petrov stolec.



Argentínskeho prezidenta v pondelok prijal aj vatikánsky štátny sekretár kardinál Pietro Parolin, vo vatikánskej hierarchii býva prirovnávaný k funkcii predsedu vlády, a arcibiskup Paul Richard Gallagher, sekretár pre vzťahy so štátmi a medzinárodnými organizáciami pri Svätej stolici, de facto minister zahraničných vecí Vatikánu. Rokovali o postupe argentínskej vlády na zmiernenie hospodárskej krízy v krajine, súčasných konfliktoch vo svete a úsilí o prímerie.



Mileia v pondelok prijal aj taliansky prezident Sergio Mattarella vo svojej oficiálnej rezidencii a má sa stretnúť aj s premiérkou Giorgiou Meloniovou.



Milei a František sú obaja rodáci z Buenos Aires, ich pohľady na svet sú však rozdielne. Prezident je liberálny ekonóm a klimatický skeptik, ktorý sa usiluje uvoľniť argentínske hospodárstvo. Pápež je bojovník za zlepšenie života chudobných, ktorý pravidelne kritizuje moc finančných trhov a viní ľudstvo z globálneho otepľovania.