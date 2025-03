Vatikán: Pápež František už v noci nepotrebuje mechanickú ventiláciu

Vatikán 19. marca (TASR) - Pápež František už pri dýchaní nepoužíva kyslíkovú masku a jeho klinický stav sa zlepšuje. Podľa lekárov je infekcia v pľúcach pod kontrolou, ale nie eliminovaná. Hodnoty klinických testov sú v normálnom rozmedzí a pápež nemá horúčku. Uvádza sa to v stredajšej tlačovej správe o zdravotnom stave 88-ročného pápeža, ktorého hospitalizovali pred vyše mesiacom s obojstranným zápalom pľúc. TASR o tom informuje podľa správ portálu Vatican News a agentúry AFP.



V najnovšom lekárskom bulletine vydanom v stredu večer sa uvádza, že lekári u pápeža postupne znižujú používanie mechanickej ventilácie v noci a vysokoprietokovej oxygenácie cez deň a pristupujú k bežnému podávaniu kyslíka za pomoci nosovej kanyly - plastovej hadičky zasunutej do nosových dierok. Aj to však teraz lekári u pápeža postupne obmedzujú.



K pokroku došlo i v pápežovej motorickej a respiračnej fyzioterapii. Vatikán začiatkom týždňa uviedol, že pápež krátko dokonca dýchal sám.



Pokiaľ ide o denné aktivity, František aj naďalej podstupuje farmakoterapiu, pohybovú a dychovú fyzioterapiu, venuje sa práci i modlitbe - v stredu v nemocničnej kaplnke koncelebroval omšu na sviatok sv. Jozefa.



Pápež naďalej dodržiava lekárom predpísanú diétu, ktorá sa skladá aj z pevnej stravy.



Terajšie pápežove zdravotné problémy súvisia aj s tým, že mu v mladosti lekári pre chorobu odstránili časť pľúc.



Napriek zlepšeniam zdravotného stavu Vatikán zatiaľ nepovedal, kedy by pápež mohol byť prepustený z nemocnice. Cez víkend Vatikán informoval, že pápež sa podrobuje liečbe, ktorú je možné vykonávať len v nemocničných podmienkach.



František, ktorý je hlavou katolíckej cirkvi od roku 2013, sa už v minulosti niekoľkokrát liečil na respiračné ochorenia. Za posledné roky takisto podstúpil operáciu prietrže a hrubého čreva. Vzhľadom na bolesť kolena tiež používa invalidný vozík.