Pápež vo štvrtok prijme šéfa americkej diplomacie Rubia
Zdroj z Vatikánu v nedeľu povedal, že stretnutie ministra zahraničných vecí USA s pápežom je pokusom o zmiernenie napätia medzi Washingtonom a Svätou stolicou.
Autor TASR
Vatikán 4. mája (TASR) - Pápež Lev XIV. sa vo štvrtok vo Vatikáne stretne s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubio, v pondelok to oznámil Vatikán. Agentúra AFP konštatuje, že k tomuto stretnutiu dôjde niekoľko týždňov po spore medzi prezidentom USA Donaldom Trumpom a pápežom, píše TASR.
Audiencia sa uskutoční v Apoštolskom paláci o 11.30 h SELČ.
AFP už v nedeľu s odvolaním sa na zdroj z prostredia talianskej vlády informovala, že šéf americkej diplomacie v nasledujúcich dňoch navštívi Vatikán a Rím. Vo štvrtok a piatok sa má stretnúť so štátnym sekretárom Vatikánu kardinálom Pietrom Parolinom a talianskym ministrom zahraničných vecí Antoniom Tajanim. Viaceré médiá uvádzajú, že by mal rokovať aj s talianskym ministrom obrany Guidom Crosettom. Rubio podľa AFP žiadal tiež o stretnutie s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Zdroj z Vatikánu v nedeľu povedal, že stretnutie ministra zahraničných vecí USA s pápežom je pokusom o zmiernenie napätia medzi Washingtonom a Svätou stolicou. Americký prezident v apríli opakovane kritizoval pápeža a vyhlásil, že je „slabý v otázkach kriminality a hrozný v zahraničnej politike“, čím zrejme reagoval na pápežovu rastúcu kritiku americko-izraelskej vojny proti Iránu. Trump vyčítal Levovi okrem iného aj to, že je podľa neho priveľmi liberálny a „nerobí si dobre svoju prácu“.
Pápeža sa následne zastala napríklad premiérka Meloniová, ktorá označila Trumpove vyjadrenia na adresu pápeža za neprijateľné.
Rubio a pápež sa stretnú po druhý raz, pričom Lev privítal amerického ministra spolu s viceprezidentom USA J. D. Vanceom už v máji 2025, krátko po tom, ako ho kardináli zvolili za hlavu katolíckej cirkvi.
