Vatikán: Pápež mal opäť pokojnú noc v nemocnici

Vatikán 12. marca (TASR) - Pápež František má za sebou ďalšiu pokojnú noc v nemocnici. Oznámil to v stredu ráno Vatikán po tom, čo v utorok večer uviedol, že stav 88-ročného pápeža zostáva stabilný a vykazuje známky mierneho zlepšenia. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Pápež prežil pokojnú noc," uviedol Vatikán v stredajšom rannom ozname, pričom neskôr sa očakávajú aktuálne informácie o jeho zdravotnom stave.



Františka hospitalizovali 14. februára v rímskej Gemelliho nemocnici s bronchitídou, ktorá však neskôr prerástla do obojstranného zápalu pľúc. Hlava katolíckej cirkvi odvtedy prekonala niekoľko respiračných kríz, poslednú 3. marca.



Vatikán v pondelok oznámil, že pápežova prognóza už nie je "neistá" a hlava katolíckej cirkvi už nie je v ohrození života. Zároveň naznačil, že Svätého Otca by mohli už čoskoro prepustiť. Dodal však, že vzhľadom na zložitosť klinického obrazu a vážnu infekciu, s ktorou pápeža hospitalizovali, bude potrebné, aby v nadchádzajúcich dňoch pokračoval vo farmakologickej liečbe v nemocničnom prostredí.



Františkovi odstránili v mladosti časť pľúc a v poslednom čase zápasil s viacerými zdravotnými komplikáciami vrátane problémov s dýchaním či pohyblivosťou. V roku 2021 absolvoval operáciu hrubého čreva a v roku 2023 operáciu prietrže. Aktuálna hospitalizácia je však najdlhšou v jeho pontifikáte, ktorého sa ujal 13. marca 2013.