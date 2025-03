Vatikán: Pápež mal v nemocnici pokojnú noc

Vatikán 8. marca (TASR) - Noc 88-ročného pápeža Františka v Gemelliho nemocnici, kde sa lieči so zápalom pľúc, bola pokojná. TASR o tom píše podľa agentúry AFP.



"Noc bola pokojná, pápež odpočíva," uvádza sa v krátkom rannom spravodajstve Vatikánu o zdravotnom stave hlavy katolíckej cirkvi. Pápež sa od 14. februára lieči s vážnym zápalom pľúc v špeciálnom pápežskom apartmáne v Gemelliho nemocnici v Ríme.



František počas hospitalizácie čelil niekoľkým respiračným krízam (naposledy v pondelok), no Vatikán už niekoľko dní označuje jeho stav za "stabilný".



Pápež zostáva stále v "zložitom klinickom stave" a "prognóza zostáva opatrná“, uviedol v piatok Vatikán.



Vo štvrtok zverejnil aj prvé zvukové posolstvo od prijatia do nemocnice. V ňom sa pápež v rodnej španielčine krátko poďakoval veriacim, ktorí sa modlia za jeho uzdravenie.



"Z celého srdca vám ďakujem za vaše modlitby za moje zdravie... sprevádzam vás odtiaľto. Nech vás Boh požehná a nech vás Panna Mária ochraňuje," povedal slabým hlasom a bolo cítiť, že s námahou dýcha.