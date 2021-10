Pápež navštívi Kanadu v záujme zmierenia s pôvodnými obyvateľmi

Vatikán 27. októbra (TASR) – Pápež František súhlasil s návštevou Kanady s cieľom pomôcť prebiehajúcemu úsiliu o zmierenie s pôvodným obyvateľstvom po šokujúcich odhaleniach úlohy katolíckej cirkvi v zneužívaní a úmrtiach tisícov detí pôvodných obyvateľov krajiny v cirkevných internátnych školách, uviedol v stredu Vatikán. Informovala o tom agentúra AP.



V krátkom vyhlásení Vatikánu sa uvádza, že Kanadská konferencia katolíckych biskupov pozvala pápeža na apoštolskú cestu do Kanady „aj v kontexte dlhého pastoračného procesu zmierenia s pôvodnými obyvateľmi".



Pápež podľa Vatikánu naznačil „ochotu" navštíviť Kanadu a dátum cesty sa ešte určí, píše AP. Vzhľadom na čas, ktorý si vyžaduje organizácia pápežskej návštevy v zámorí, je málo pravdepodobné, že pápež do Kanady odcestuje ešte tento rok.



Pred niekoľkými mesiacmi František súhlasil so stretnutím s pôvodnými obyvateľmi Kanady, ktorí prežili neslávne známe cirkevné internátne školy, kam boli deti posielané, aby sa asimilovali. Pápežov súhlas so stretnutím, ktoré sa má uskutočniť v decembri, prišiel v čase výziev na pápežské ospravedlnenie za úlohu, ktorú v záležitosti zohrala katolícka cirkev, pripomína AP.



Od konca 19. storočia do 90. rokov minulého storočia bolo v školách v celej Kanade násilne zapísaných asi 150 000 detí z indiánskych kmeňov. Študenti v týchto školách trávili mesiace alebo roky izolovaní od svojich rodín a boli fyzicky a sexuálne zneužívaní riaditeľmi a učiteľmi, ktorí ich zbavovali pôvodnej kultúry a jazyka.



Predpokladá sa, že na choroby, podvýživu alebo zanedbávanie starostlivosti zomreli tisíce ľudí. Mnoho ďalších sa svojmu národu vzdialilo alebo odcudzilo. Dnes sa tento prístup považuje za príčinu vysokého výskytu chudoby, alkoholizmu a domáceho násilia, ako aj vysokého počtu samovrážd v indiánskych komunitách.