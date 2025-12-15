< sekcia Zahraničie
Vatikán: Pápež po streľbe vyzval na ukončenie antisemitského násilia
Hromadná streľba na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) si v nedeľu (14. 12.) vyžiadala 15 obetí na životoch, šestnástym mŕtvym je jeden z dvoch strelcov.
Autor TASR
Vatikán 15. decembra (TASR) - Pápež Lev XIV. v pondelok počas modlitby za obete útoku na pláži Bondi v austrálskom Sydney vyzval na ukončenie antisemitského násilia. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a ANSA.
„Dnes chcem zveriť Pánovi obete včerajšieho teroristického masakru v Sydney namiereného proti židovskej komunite. Už bolo dosť týchto foriem antisemitského násilia – musíme z našich sŕdc odstrániť nenávisť,“ povedal počas audiencie vo Vatikáne.
Hromadná streľba na pláži v Sydney počas osláv židovského Sviatku svetiel (Chanuka) si v nedeľu (14. 12.) vyžiadala 15 obetí na životoch, šestnástym mŕtvym je jeden z dvoch strelcov. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust. V nemocniciach v Sydney hospitalizovali najmenej 38 ľudí.
