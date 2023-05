Pápež počas Svetových dní mládeže navštívi aj Fatimu

Rím 22. mája (TASR) - Pápež František absolvuje od 2. do 6. augusta návštevu Portugalska. Zúčastní sa počas nej na Svetových dňoch mládeže (SDM) v Lisabone a 5. augusta zavíta aj do mariánskej svätyne vo Fatime. Podľa agentúry ANSA o tom v pondelok informoval riaditeľ tlačovej kancelárie Svätej stolice Matteo Bruni.



Mariánske pútnické miesto v Portugalsku, ktoré je každoročne cieľom miliónov pútnikov, navštívi František ako pápež už druhýkrát. Prvý raz tam zavítal 12. a 13. mája 2017 pri príležitosti stého výročia zjavenia Panny Márie v Cova da Iria. Pri tejto príležitosti sa pápež modlil za ukončenie vojen vo svete.



V Lisabone sa uskutočnia v poradí už štvrté SDM počas pontifikátu pápeža Františka, ktorý predsedal už aj SDM v Riu de Janeiro (2013), v Krakove (2016) a v Paname (2019).



Pôvodne sa mali 38. Svetové dni mládeže v Lisabone konať v roku 2022, ale z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou choroby COVID-19 boli odložené.



Za motto tohtoročných SDM pápež František vybral biblický citát: "Mária vstala a ponáhľala sa" (Lk 1, 39), ktorým sa začína rozprávanie o návšteve Panny Márie u Alžbety po zvestovaní, že sa stane Ježišovou matkou.



Fatima (portugalsky Fátima) sa stala známym pútnickým miestom potom, ako sa tam v roku 1917 trom malým deťom údajne zjavila nadprirodzená bytosť, ktorá sa neskôr predstavila ako "Pani Posvätného ruženca". K prvému zjaveniu došlo počas prvej svetovej vojny 13. mája 1917. Zjavenia pokračovali až do októbra, vždy 13. v mesiaci, v tú istú hodinu. Katolícka cirkev uznala pravosť zjavení vo Fatime v roku 1930. Jedným z veľkých uctievateľov Fatimskej Panny Márie bol aj pápež Ján Pavol II.